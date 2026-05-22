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軍售暫停背後：北京影響美中談判節奏？

台灣不能把「國會挺台」誤認為「國會一定能救台」

北京策略：透過不確定性放大台灣內部分裂

全球矚目的「川習會」落幕後，美國總統川普（Donald Trump）便鬆口表示，願與台灣總統賴清德進一步通話；與此同時，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）證實，基於伊朗戰事所需，已暫緩一筆140億美元的對台軍售案。對此，旅美學者翁履中剖析，這就是北京真正精準的地方，透過弱化美國對台灣的支持，來讓台灣社會對彼此猜疑，對未來失去信心。翁履中在貼文中直言，對台軍售節奏的變化，很可能已受到北京因素影響，這正是他過去曾警告的「最差狀況」：美國表面維持政策不變，但實際操作已開始隨美中談判與中國壓力調整。他認為，更值得注意的並非軍售延後本身，而是北京正在利用美國對「交易政治」的偏好，逐步壓縮華府過去用以維持台海穩定的「戰略模糊」空間，使台灣問題更深度嵌入美中談判架構。翁履中分析，過去美國長期以模糊政策維持台海平衡，但北京如今不再接受這種操作方式，而是將軍事交流、貿易、科技合作甚至元首互訪等議題，與台灣問題綁定處理。他形容，北京正在向華府釋放明確訊號：「若要談交易，就必須先處理台灣議題」，使台灣逐漸成為美中談判的前置條件，而非單一政策議題，這將使台灣外交空間面臨重新定價。針對外界關注的140億美元軍售案，翁履中指出，若連涉及美國國防產業利益的重大軍售都可能延宕，代表川普政府在美中交易與對台承諾之間，正進行更現實的權衡。他警告，未來2年川普任期內，除非政策出現重大轉向，否則台美軍事合作恐面臨更高不確定性，這不只是單一軍售問題，而是對美方是否願意在北京壓力下維持對台承諾的測試。翁履中也提到，外界常認為美國國會友台力量強大，但實際政治運作仍受行政部門主導，川普政府時期總統權力更強，使國會制衡空間相對受限。他舉例，若行政部門以「伊朗戰事軍備優先」作為理由，國會即使支持台灣，也難以公開反對美軍戰備需求，導致實際影響政策能力有限，台灣不應過度依賴國會作為唯一保障。翁履中進一步點出，北京除施壓美方外，也試圖利用台灣內部政治對立，放大社會不安。他直言，這就是北京真正精準的地方：不急著處理台灣問題，但可以透過弱化美國對台灣的支持，以及分化內部團結，來讓台灣社會對彼此猜疑，對未來失去信心。翁履中最後呼籲，台灣不僅要持續對外溝通，更重要的是修補內部裂痕，「逆耳忠言不一定好聽，但假裝沒事，不會讓事情變好」。他直言，當前國際局勢已不同於過去，美國對台支持也不再是無條件保障，若持續忽視現實或過度樂觀解讀國際局勢，最終承擔代價的仍是台灣本身，並強調政治領導人應展現團結與務實態度，否則將影響全體2300萬人的未來。