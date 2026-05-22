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▲鮪魚親上火線回應網友，表示自己私事跟遊戲無關。（圖／翻攝自鮪魚Threads@weiyin.com.tw）

女星「鮪魚」徐瑋吟在20日遭爆戀上已婚建商富二代Eric，還被目擊深夜約會、甚至在車內親吻，引發外界砲轟。雖然鮪魚強調自己不知道對方已婚，但網友依然不買單，不斷有人到她社群怒罵，還有人酸她：「當小三還這麼理直氣壯。」並批評：「玩《楓之谷》的人生活都很精彩。」直接釣出鮪魚本人親自出面反擊：「跟《楓之谷》無關。」鮪魚昔日曾透露自己很愛玩網路遊戲《楓之谷》，因此在爆發出小三事件後，就有人到她的Threads狠酸：「玩《楓之谷》的人生活都很精彩。」直接釣出鮪魚本人親自反擊，她表示自己生活本來就精彩，出社會20年都過得風風雨雨，「我現實生活跟《楓之谷》無關，楓之谷裡就是玩個遊戲，沒做過任何傷害到他人的事！」不料她的解釋部分網友依然不買帳，直接批評她：「當小三還這麼理直氣壯也是沒誰了。」鮪魚則出面否認自己沒有理直氣壯，表示過失傷害也是傷害，「我接受讓大家罵，檢討自己！」但她表示必須強調這件事與遊戲無關，「遊戲是帶給大家放鬆的，不應該跟我的私事牽扯在一起！」鮪魚在20日被《鏡週刊》報導，拍到她密會已婚人夫Eric的照片。經紀人第一時間回應，兩人是正常的交友關係，車內親吻可能只是拍攝角度問題，不清楚男方婚姻狀況。之後經紀人又二度發聲，表示鮪魚不知道男方已婚，「但已經這樣了，就不可能再繼續了，跟對方是在朋友的局認識的，沒想到是這樣。」