我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓副總統莎拉‧杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾審判將於7月6日開始。副總統辦公室證實已收到參議院彈劾法庭的傳票，莎拉須在6月1日前回應。菲律賓參議員杜爾弗（Erwin Tulfo）21日接受GMA電視台訪問時透露，莎拉的審訊將從7月6日開始，每週一至週三參議院例會結束後的下午舉行。目前，莎拉已收到參議院彈劾法庭的傳票，但尚未回應。根據彈劾法庭規定，被告必須在收到傳票當天算起的10日內提交正式辯護狀。莎拉是菲國前總統杜特蒂的女兒。她被指控貪腐、策劃暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、煽動叛亂、濫用權力等罪名。5月11日，菲律賓眾議院以255票贊成、26票反對、9票棄權通過了對莎拉的彈劾案，並遞交參議院審理。對此，莎拉否認所有指控，聲稱對她的彈劾出於政治動機。這是莎拉第二次被彈劾。2025年2月，眾議院已表決通過一次彈劾。今年2月，莎拉宣布將參加2028年總統大選。若超過三分之二的參議員支持彈劾，她將被定罪免職，終身不得擔任公職，意味著她的「總統夢」夢碎。不過，現任24名參議員中，多數是杜特蒂的忠實擁護者，或與他結盟的政要。其中，包括議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano），以及遭國際刑事法院（ICC）簽發逮捕令的前國家警察總長德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）。德拉羅沙被國際刑事法院指控在杜特蒂任內的反毒行動中犯下反人類罪。他5月11日到參議院表決，推翻原任議長索托（Vicente Sotto III），由杜特蒂派系的凱耶塔諾當選新議長。國家調查局當天到場要拘捕德拉羅沙，但凱耶塔諾下令保護他；德拉羅沙在參議院大樓躲藏兩天後，於13日晚在槍擊事件中趁亂離開參議院，目前下落不明。菲律賓司法部已下令警方及國家調查局，執行國際刑事法院發出的逮捕令逮捕德拉羅沙。菲國司法部長21日警告，任何人試圖幫助德拉羅沙逃避逮捕，都會面臨後果。 德拉羅沙的法律顧問則表示，將「用盡法律允許的一切手段」，請求最高法院重新考慮駁回臨時限制令申請的決定。