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民眾黨爆發退黨潮，前發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉、台中北屯議員參選人陳諭韋、新竹樹下里長蔡志堅、前主委林靖冠與前縣議員林淑芬姊弟檔接連退黨，近日繼前民眾黨發言人楊寶楨、桃園龜山區前主任高華宏後，桃園市黨部前主委高宇彥昨（21）日也發出退黨聲明，在退黨申請書上寫道，「黨意與民意顯有落差，沒有續留下來的必要」，並宣布將獨立參選平鎮選區市議員。高宇彥昨日在臉書發文表示，即日起退出台灣民眾黨，並將相關聲明文件同步發給黨中央，退黨原因則勾選其他，並寫下「黨意與民意顯有落差，沒有續留下來的必要」。高宇彥在聲明中指出，自己曾有幸擔任民眾黨桃園市黨部主委，在任期間雖然資源有限、權責不足，仍盡力推動黨務。他也曾向黨主席表明，希望由桃園市黨部全力負責市議員提名佈局，目標是在桃園拿下3席市議員，並規劃由地方黨部薦舉在地人才，中央則因地制宜徵召「最強母雞」，結合地方深耕，以求最大化勝選機會。然而，高宇彥表示，實際任職後卻發現，「地方黨部主委雖肩負責任，卻無實質權限，黨務運作高度中央集權，地方意見往往難以被尊重與採納」，自己上任後曾於4月8日拜會桃園市長張善政、4月27日拜會桃園市議長邱奕勝，原本只是基於地方政治運作與行政禮儀，想建立溝通管道，卻遭黨中央質疑，甚至在主委會議中被嚴厲警告，讓他深感遺憾。針對提名過程，高宇彥指出，黨中央曾稱「不可能徵召市黨部主委參選市議員」，但事後卻徵召現任屏東縣黨部主委林育先參選屏東市議員；桃園八德區則因特殊因素，停權民調領先者，改提名民調落後者。高宇彥進一步指出，平鎮區民調中未表態民眾高達909人，自己與競爭對手差距仍在誤差範圍內，因此曾建議黨中央應再審慎評估，提升有效表態比例，讓民調更具代表性與公信力，「然而，這些建議未被採納，甚至於隔日火速完成提名，並對外媒體公布與事實並不相符的數據結果」，與當初力主規劃的提名戰略完全背道而馳，也讓所謂「素人民調」的公信力受到質疑。高宇彥感嘆，民眾黨創黨時高舉「理性、務實、科學」的理念，但在這些提名過程中，他腦中閃過一個畫面「小孩子開大車，見怪不怪」，既然如此，他只能選擇離開，「我退黨，不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰，宇彥寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去」。