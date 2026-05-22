我是廣告 請繼續往下閱讀

▲爭鮮外帶店一盒壽司約為8至10貫，售價約落在130元至150元之間，內容多以鮭魚生魚片、炙燒鮭魚、鮮蝦、鮪魚與章魚等常見品項為主。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲爭鮮外帶店一盒壽司約為8至10貫，售價約落在130元至150元之間。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「TOGO站前店」的餐盒壽司則更強調食材升級與多樣性。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「TOGO站前店」也有3貫的單品，售價會比套餐更親民（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「SUSHIRO To Go」外帶店，立食區預計6月中旬登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎「SUSHIRO To Go」炙燒鮭魚6貫（135元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲壽司郎外帶店立食區菜單，預計6月中旬開放該區域。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲特上壽司-松 680元，開幕期間特價600元（圖上）；豪華特選鮪魚，售價420元（圖下）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲極上散壽司370元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲爭鮮外帶店整體走的是平價、高CP值路線。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲爭鮮外帶店內容多以鮭魚生魚片、炙燒鮭魚、鮮蝦、鮪魚與章魚等常見品項為主。（圖／記者鍾怡婷攝）

台灣壽司郎正式跨足外帶市場，全台首間外帶店今（22）日起於台北車站地下街展開試營運，附近還有「爭鮮gogo」外帶店，兩間門市距離步行不用3分鐘，《NOWNEWS》整理兩間店售價、優勢大比拚。其中，壽司郎外帶店最大的亮點在於預計6月中旬將開放類似日本車站常見的「立食區」，該區菜單將與外帶區分開，採現點現做模式，主打讓消費者能站著快速用餐，更貼近日本車站壽司店的節奏感與即食文化。從現場販售品項來看，爭鮮外帶店一盒壽司約為8至10貫，售價約落在130元至150元之間，內容多以鮭魚生魚片、炙燒鮭魚、鮮蝦、鮪魚與章魚等常見品項為主，這些在店內單點平均價格約落在20元上下，整體走的是平價、高CP值路線。相較之下，，像是鮭魚腹、鮪魚上赤身等較高等級的部位也會入盒，價格帶則明顯拉高，約在265元至680元之間，定價策略與爭鮮形成明顯區隔。不過也有較平價的單品選擇，3貫至6貫壽司在65元至135元不等此外，壽司郎「TOGO站前店」還有一大亮點，就是預計於6月中旬開放類似日本車站常見的「立食區」。「SUSHIRO To Go」外帶品項分為套餐、單品、副餐、甜點4大類。以下精選部分菜單以及價格，現在還有更多豐富品項可以選購。鮪魚上赤身3貫：售價65元鮮蝦3貫：售價65元玉子3貫：售價65元花枝3貫：售價65元炙燒鮭魚6貫（135元）壽司郎嚴選10貫（265元）：鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子豪華特選鮪魚（420元）：大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷。店內售價，生鮭魚8貫（250元）：生鮭魚壽司8顆VS 店內售價生鮭魚一盤60元、8顆240元特上壽司-松（680元、開幕特價600元）：生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷極上散壽司（370元）：鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷高級海味三色丼（400元）：紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲八鮮8貫（120元）：鮭魚、花枝、旗魚、鮮蝦2貫、鮭魚軍艦、章魚、蝦味魚卵、鮭魚6貫（120元）：鮭魚握壽司6貫鮭魚鮮蝦（120元）：鮭魚握壽司3貫、鮮蝦3貫迷你秋刀魚丼（120元）蒲燒魚腹排丼（120元）明太子拚焦糖鮭（130元）：明太子鮭魚3貫、焦糖鮭3貫