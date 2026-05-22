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▲鬼鬼就算當媽了，狀態依舊超好。（圖／翻攝自鬼鬼IG@gemma_811）

▲鬼鬼大秀美背跟細腰。（圖／翻攝自鬼鬼IG@gemma_811）

36歲女星鬼鬼（吳映潔）升格當媽媽後，依舊維持超強凍齡狀態，近日她在社群平台曬出一系列公園美照，只見她身穿短版背心大秀螞蟻腰，再度引發網友暴動，照片曝光後不少粉絲全看傻，直呼「根本不像當媽的人」、「這身材太誇張」、「根本少女」、「當媽還這麼辣」，貼文也迅速吸引大量按讚與留言討論。照片中，鬼鬼穿著淺色條紋短版背心，搭配深灰色寬鬆五分褲與黑色瑪莉珍鞋，整體造型休閒又帶點韓系感，其中最吸睛的就是她身上的中空短版剪裁設計，不只露出纖細腰身，腹部更幾乎零贅肉，完全看不出已經升格當媽媽，驚人狀態也讓粉絲相當佩服。除了正面穿搭之外，鬼鬼轉身後更意外露出半截美背，搭配白皙肌膚與纖細小腿，整體比例依舊相當少女感，雖然只是簡單的公園穿搭，但依舊藏不住她的明星氣場。尤其鬼鬼自然放鬆的表情，加上夏日氛圍感十足的照片風格，也讓不少網友直呼「根本像畫報」。而鬼鬼本人也不改幽默個性，發文笑說：「走到公園就要拍照是一種病？！」坦言雖然當天天氣很熱，但還是忍不住想留下美照，貼文曝光後粉絲也紛紛留言大讚，「媽媽狀態太頂了」、「完全少女感」、「身材管理太狠」、「這根本女團等級」。事實上，鬼鬼近年雖然生活重心逐漸改變，但人氣依舊居高不下，無論工作動態還是私下生活分享，都經常引發討論，如今她再次透過私服穿搭與好身材掀起話題，也讓不少粉絲驚呼，「鬼鬼根本完全沒變」，再度展現凍齡魅力。