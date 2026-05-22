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今年預計處分5至10艘舊船 8新船陸續交付

Q2傳統穀物旺季 散裝運價仍維持高檔

慧洋海運今（22）日舉辦股東常會，會中通過財務暨營業報告書，2025全年每股稅後盈餘（EPS）為5.27元，通過配發現金股利3.5元，配發率約六成六，以21日收盤價計，現金殖利率為4.87%。董事長藍俊昇直言，股價有點委屈，而美國資本市場對散裝航運業有較高本益比，因此也在研究赴美上市。慧洋2025上半年受美國經貿政策不確定性影響，全球貿易活絡度下降，惟下半年起運價指數已逐步回溫；2025年共處分10艘老舊船舶，除優化船隊營運效率之外，也同步挹注營運現金流並償還負債，進一步強化財務體質，截至2025年底，負債比已降至40.7%，慧洋今通過配發現金股利3.5元，落實獲利回饋股東。針對2026年船舶佈局，慧洋於5月份董事會通過處分兩艘散裝船舶，預計於第三季交付給買家，屆時將認列處分利益約18.6百萬美元，截至目前為止，公司已處分1艘船舶，認列處分利益約4.5百萬美元，全年則預計處分5至10艘舊船，持續強化財務結構；新船交付方面，2026年預計將交付8艘輕便型（Handysize）環保節能新船，截至目前為止已交付3艘，並已簽訂長期穩定租約，毛利率皆超過五成，為集團營運再添薪火。展望後市，慧洋表示，2026年初以來受到美伊戰事影響，燃油成本及保費高漲、荷姆茲海峽封鎖使船舶周轉率下降，再加上第二季進入南美傳統穀物旺季，澳洲、印尼煤炭出貨需求強勁，散裝運價目前仍維持高檔表現。面對國際政經局勢與航運市場仍存在諸多不確定因素。慧洋-KY今股價跌0.7元，收71.2元。