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▲庾澄慶（如圖）今晚將參戰《歌手2026》。（圖／翻攝自微博）

中國節目《歌手2026》今晚（22日）直播，台灣歌手有齊豫、庾澄慶、魏如萱及周興哲。值得一提的是，節目恰巧撞上《乘風2026》（浪姐7），庾澄慶前妻伊能靜將登上節目，消息一出引發網友關注。另外，兩檔節目的製作單位都是湖南衛視及芒果TV，為何會形成「互打」局面？業界傳出是與背後金主有關，因贊助商為競爭關係，覺得沒有必要讓出節目時段。庾澄慶今晚將參戰《歌手2026》，而伊能靜也將以「浪花代表團」身分正式加盟《乘風2026》，兩節目的製作單位都是湖南衛視及芒果TV，如今播出時段卻互相強碰，讓網友看了直呼：「伊能靜對上庾澄慶，今晚芒果節目話題直接拉滿」、「論流量還得是芒果」、「芒果真會玩」、「勇於製作熱搜話題的芒果總是走在八卦前頭。」為何會形成節目互相廝殺的局面？網傳是與背後贊助廠商有關，《歌手2026》今晚首場直播，原本希望《乘風2026》能換時段，但兩節目的金主是競爭關係、不肯讓步，覺得沒有讓出節目時段的必要性，所以皆照常播出。《歌手2026》尚未播出就充滿話題，先前已搶先公布9位首發歌手名單，分別是庾澄慶、齊豫、魏如萱、周興哲、胡彥斌、竇靖童 、張碧晨、龍長靖及西洋歌手Stanaj。而《乘風2026》則在本周五、六、日連三天進行第三場公演舞台，選手曾沛慈稍早也發文喊話：「今晚直播不見不散！」替節目拉攏觀眾。