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美國海軍部代理部長曹洪（Hung Cao）出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案，相關發言引起外界關注。對此，行政院長卓榮泰今（22）日備詢時表示，有注意到各種發言，但在其發言後，還有不同發言內容，都是支持對台軍售。卓榮泰下午率相關部會赴立法院進行總質詢，並備詢。國民黨立委賴士葆質詢時詢問，美國總統川普說要打電話給賴總統，打了嗎？卓榮泰回應，他不會打到行政院來，他不知道，「現在還沒有任何的訊息」。就曹洪聲稱，可能暫緩對台141億美金的軍售案一事，卓榮泰回應，有注意到各種發言，在其發言後，還有不同內容發言，都是支持對台軍售，會持續關注。賴士葆指出，若川普與賴清德通話會是外交突破，但要問內容為何，「打電話是加分，不賣武器就是大扣分，但現在兩個都沒有」，這是最壞結果，也會很受傷。卓榮泰回應，他跟委員都無法揣測川普何時打電話、談何事，不必要在此公開說，「目前並沒有得到任何訊息」。