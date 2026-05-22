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不甩妻姊聲明！馬英九：深感錯愕與遺憾

王至德：馬英九恐真失去判斷力

馬英九基金會近日因財政紀律爭議頻頻登上媒體版面，馬妻周美青、大姊馬以南21日深夜才剛釋出訊息，希望馬英九逐步退休、安享晚年；然而，馬英九不甩妻姊的聲明，今（22）日稍早親自反擊稱，此事未經他本人過目同意，深感錯愕與遺憾。對此，律師王至德直言，馬英九的聲明根本沒有法律上的效力，反而讓大家產生更多懷疑。周美青昨晚表示，為了讓馬英九未來醫療照護與生活安排更妥善，家族已達成共識，後續對外事務將由馬以南擔任「主要執行者」，必要時代表家屬對外說明；隨後，馬以南也發布聲明，肯定馬英九過去公職生涯貢獻，並表示家人希望其真正退休，因此基金會相關事務將全面交由董事會處理，同時感謝長年共事的幕僚與同仁。面對家屬聲明，馬英九今（22）日下午發布正式回應，強調周美青與馬以南的說法是基於「愛護之心」，但事前並未經過本人同意，對此深感錯愕與遺憾。馬英九更明確表示，絕不能由馬以南安排或執行其醫療等個人事務，也不接受由其代表馬家親屬對外發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務全數交由現任的董事會成員處理。王至德表示，看完馬英九的最新聲明，更證實了大家對於失智的猜測，試想，如果是一個精神狀況正常的資深政治人物，有點政治腦袋的人都知道如果自己是正常的，那周美青跟馬以南無論怎麼說都不會影響自己，正常的做法應該是盡快跟周美青、馬以南詢問：「她們是在發什麼神經？我馬英九的事情，還輪不到妳們來幫我安排。」王至德進一步指出，反而是已經失去正常判斷能力的人，才會急著發這種公開聲明，來反對周美青、馬以南的安排，「因為這個公開聲明，根本沒有什麼法律上的效力，反而只是讓大家產生更多的懷疑而已」。他認為，由此可見，馬英九可能真的已經失去正常判斷事務的能力了。