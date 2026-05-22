我是廣告 請繼續往下閱讀

美國防官員曝軍售暫停 強調美軍彈藥充足

中國外交部回應 重申立場明確

總統府回應 沒有軍售調整訊息

川普賴清德擬通話 中國外交部這樣說

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日表示，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。中國外交部也用31個字簡短回應。據國會山報報導，高雄21日出席參議院撥款委員會國防小組聽證會，稱謂確保「史詩怒火」（Epic Fury）行動所需的彈藥，故暫停軍售，美軍彈藥充足，只是需要確保一切齊備，待政府做出必要性判斷後，對外軍售仍會繼續。中國外交部22日舉行例行記者會，有記者提問，美國海軍部代理部長表示，美國將暫停對台軍售案以確保美軍擁有足夠的彈藥用於對伊朗的行動。中方對此有何評論？外交部發言人郭嘉昆回應，「中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場一貫、明確、堅定。」總統府發言人郭雅慧今天表示，目前沒有有關美國針對這項軍售要進行調整的任何訊息，也盼國會軍購特別預算如期審議完成，勿節外生枝。另外，對於美國總統川普稱將與我總統賴清德交談，郭嘉昆回應，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫的、明確的、堅定的。中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。