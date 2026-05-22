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《壯世代理想國》即將正式出版，前國家發展委員會主任委員、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶特別撰寫推薦序〈在長壽時代，重新設計我們的社會〉，從國家發展戰略與地方創生實踐角度，高度肯定本書對台灣人口結構轉型所提出的新觀點，並指出：「真正的問題，不在於人變老了，而在於我們仍然用過去的制度與思維，來理解一個已經改變的時代。」陳美伶表示，台灣目前正同時面臨「人活得更久」與「孩子越生越少」的雙重轉折，這不只是人口數量的變化，更是整個社會制度、經濟結構與世代關係的重組。過去社會長期以「高齡化」來描述未來，並將其視為壓力與負擔，但她在國發會推動國家發展政策，以及近年深入地方創生第一線後，愈來愈清楚感受到，真正需要改變的，其實是整個社會對長壽時代的理解方式。她指出，《壯世代理想國》最重要的突破，在於重新定義55歲以上人口的角色。過去政策習慣將中高齡視為「被照顧者」，但本書則提出，當整體人口持續萎縮時，55歲以上人口反而是少數仍持續成長的族群。如果能重新建立參與機制與制度平台，這群人不只是社福對象，更可能成為產業發展、城市治理與地方創生的重要力量。陳美伶認為，這樣的視角，對台灣未來的國家發展非常關鍵。她指出，過去以「求學、工作、退休」為基礎的三段式人生，是建立在短壽社會的前提之上；但當壽命延長、人口結構翻轉後，原有制度已逐漸出現結構性落差。當職涯提早結束、生命歷程卻大幅延長，如何重新安排參與機制、資源配置與保障體系，已成為台灣無法迴避的重要課題。她特別強調，這樣的觀點與地方創生高度相關。過去地方創生政策常過度聚焦青年返鄉，但在地方第一線的實際經驗中，她深刻感受到，一個地方的發展從來不可能只依賴單一世代。許多長期在地的中高齡者，反而擁有地方知識、人際網絡、產業經驗與穩定力量，是地方最重要的隱性資產。陳美伶表示，地方真正需要的，不只是青年創業，而是「全齡共創」。年輕人帶來創意與行動力，壯世代則累積了經驗、資源與判斷力，當兩者形成良性互動，地方才能建立真正長期且具韌性的發展基礎。她並引用推薦序中的觀點指出：「沒有以人為本的制度，再完整，也難以長久；讓人願意留下來的地方，才有真正的未來。」她也認為，《壯世代理想國》不只是一本討論高齡化的書，更是一本重新思考台灣未來社會結構的書。它將壯世代議題與產業發展、城市治理、長壽經濟與地方創生連結起來，提供了一個不同於傳統高齡政策的新方向。陳美伶在推薦序最後表示，《壯世代理想國》未必提供所有答案，但它讓社會重新開始提問：在長壽時代，台灣如何重新定義「成長」、重新設計「參與」，並在有限人口規模中，建立更具品質與韌性的社會。她也誠摯推薦本書，並期待它所引發的，不只是觀念轉變，而是更多跨領域的對話與實踐。《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應再只是被扶養人口，而是台灣下一波最重要的社會動能與經濟力量。