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「三班護病比入法」將於2028年全面實施。市議員施志昌、林祈烽、鄭功進、楊典忠議會總質詢指出，中市多家區域與地區醫院目前未達標，恐引發集體關床潮。施志昌痛批現行統計流於「國王的新衣」，存在事後挪移、行政灌水等黑箱漏洞，要求衛生局建立隨機抽查機制，切勿犧牲市民就醫安全。施志昌表示，台中區域與地區醫院在各班別皆有多家不及格或踩在及格邊緣。距離全面實施僅剩一年多，若無輔導機制，醫院因招募壓力被迫關床，受害最深的將是海線與偏鄉市民，違背醫療平權。他引述醫改會質疑，指每月回溯填報易讓資方截長補短，且將非臨床行政人員算入分子，嚴重低估了護理荒嚴重性。施志昌要求市府以實質補助與改善環境留人。市府應針對醫療資源缺乏區編列預算，加碼留任獎金、租屋與夜班津貼，並補助子女托育費；同時落實分級醫療與輕重症分流，降低急診超載。此外，應編列預算補充行政助理進駐醫院，處理庶務雜作，將時間真正還給臨床護理師，找回專業尊嚴。衛生局長曾梓展表示，以「平均數」計算護病比確有盲點，未來應依每班實際護理師與病人流動精準計算。至於加碼補助與增補行政人力，醫療團隊尚包含醫師及其他專業人員，後續政策必須進行整體的綜合考量。