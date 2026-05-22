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單日近萬位DX部門員工加入工會

DX部門員工能夠改變投票結果嗎？

三星電子工會今日（22）開始針對勞資之前達成的暫時協議進行投票，投票將持續到27日，若贊成票獲多數，暫時協議將成為正式勞資共識，罷工風波可望落幕。反之，若反對票獲多數，則暫時協議將被否決，勞資雙方必須重啟談判。然而，DX部門（Device eXperience，電視、家電、手機）員工已揚言將抵制這份暫時協議，呼籲大家投下反對票，理由是認為現行的績效獎金分配制度不公平。綜合韓媒報導，有超過9000名DX部門的三星員工在投票前加入「東行工會」，以DX部門員工為主的「東行工會」批評，這份暫時協議是以半導體（DS）部門為核心打造，DX部門在半導體景氣循環低迷時支撐住公司，如今卻只能拿到最低的獎金分紅，相當不公平。暫時協議將特別績效獎金訂為營業利潤的10.5％，其中40％由半導體部門分配，剩餘60％則依各其他單位表現分配。有媒體試算後指出，在最極端的情境下，DX部門員工拿到的獎金可能只有半導體部門員工的百分之一。這樣同公司不同命的差別待遇，也難怪在暫時協議內容曝光後，一天之內就有超過9000位DX部門員工加入東行工會，由於員工加入太過踴躍，一度導致工會網站出現故障。三星電子這次罷工先前一直是由半導體部門主導，本來相對低調的DX部門如今公開表達不滿，業內人士對此也感到意外，直呼十分罕見，替工會投票結果增添變數。DX部門高調發聲，讓三星工會內部也呈現緊張氣氛。有其他工會成員一度質疑這些新加入的東行工會成員是否具有投票權，但東行工會則強調他們同樣擁有權力，並警告若將他們排除在外可能涉及違法。無論如何，以員工人數來看，半導體部門擁有超過7萬7300位員工，而DX部門只有約5萬1700位員工，即使DX部門積極動員投下反對票，外界認為最終贊成票過半的機率應該仍很大。