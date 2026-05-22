民眾黨昨（20）日正式提名新竹市副市長邱臣遠角逐竹北市長，而國民黨方面，現任議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢都陸續表態參選。對此，民眾黨主席黃國昌21日喊話藍營「共組最強鐵三角」，希望國民黨相信徐欣瑩加邱臣遠會是最強的力量，他會靜待國民黨內部溝通。對此，媒體人吳子嘉直言，邱臣遠應該無法勝出。

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距離2026九合一大選僅剩半年，藍綠白陣營大多已完成排兵布陣，民眾黨20日宣布徵召新竹市副市長邱臣遠參戰竹北市長，作為黨主席的黃國昌也在21日喊話藍營「共組最強鐵三角」。對此媒體人吳子嘉指出，桃園、竹竹苗、台中、南投等縣市贏面高，但邱臣遠應該無法勝出。

針對民眾黨徵召邱臣遠，希望能與新竹市長高虹安，欲參戰新竹縣長的立委徐欣瑩組成「最強鐵三角」一事，吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，高虹安、徐欣瑩的聯手是可預期的。

至於藍白合的部分，吳子嘉認為，桃園、竹竹苗、台中、南投這一條線應該都會是藍白勝出。不過單以竹北來講，「邱臣遠應該沒機會」；針對黃國昌喊話藍營，希望讓民眾黨選竹北一事，吳子嘉直言，光從「目前國民黨有4個人要選」來看，雙方就很難太快達成共識。

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李怡姍編輯記者

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