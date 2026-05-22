馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會發布馬英九親筆聲明和7個影片，表示對於兩人聲明深感錯愕跟遺憾，絕對不能由馬以南安排或執行他醫療個人事務，也不能代表馬家親屬發言。同時他也痛斥昔日幕僚蕭旭岑、王光慈出賣他，是「貪污犯」一定要移送法辦。蕭旭岑對此低調表示，「不回應，覺得很難過」。

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遭馬英九轟出賣　批蕭王是貪污犯

馬辦公布的7個影片，除了馬英九，在場人物包括代理執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰和委任律師。金溥聰先是問了外界認為他失智，馬英九說，失智跟法律問題一點關係都沒有，「這是蕭旭岑的藉口」。

馬英九更說，自己吃飯、睡覺都非常正常，這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說他失智，然後做一些不該做的事情。講完後更說這些影片法院都可以用，他堅持法辦。

馬英九說，這件事情感受太深了，蕭旭岑跟王光慈都是他近20年前提拔，邀請他們擔任重要的工作，他當總統後都進到總統府工作，沒想到他們出賣他到這個地步，對於他過去培植提攜過的蕭王兩位同仁，竟然做出這麼多令人親痛仇快的事，讓他真的十分難過

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馬英九不留情面！痛斥蕭旭岑、王光慈「貪污犯」堅持法辦

蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...