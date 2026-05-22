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▲曾沛慈叮嚀粉絲今晚只能看《乘風2026》（浪姐 7）的播出，十分逗趣。（圖／翻攝自會火微博）

中國歌唱競演節目《歌手2026》今（22）日晚間19:30首集直播，另一檔大齡女子選秀節目《乘風2026》（浪姐 7）也是相同時間進行第三次公演（三公）團體秀，對於兩大話題節目撞期，《乘風2026》選手曾沛慈命令粉絲：「全部看浪姐不准看歌手！」搞笑的反應衝上微博熱搜。《歌手2026》和《乘風2026》恰巧都在今晚直播演出，《乘風2026》今天在後台發起隨機突襲直播，曾沛慈面對製作單位來探班，不管鏡頭在拍，直接對著現場守候的粉絲大喊：「全部看浪姐不准看歌手！」說完忍不住自己摀嘴笑場。曾沛慈這段調皮的行徑被各大社群帳號轉發，關鍵字登上微博熱搜，網友笑翻，「沛慈你咋這麼可愛」、「曾沛慈說了晚上全部看浪姐」、「好的，領導，妳說啥我就聽啥」、「聽沛慈寶貝的」、「沛慈在哪我就在哪」、「下一季讓她去歌手！」《歌手2026》今晚參戰的9位歌手中，台灣歌手占了4席，包括齊豫、庾澄慶、魏如萱和周興哲，因此格外受到台灣網友關注，不過《乘風2026》同一時間的直播同樣精彩可期，台灣觀眾熟知的曾沛慈、蕭薔、范瑋琪、徐潔兒、江語晨、李心潔等人都會上場演出，就看觀眾如何選擇。