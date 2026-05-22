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馬英九基金會內部爭議持續擴大，馬妻周美青、大姊馬以南昨（21日）晚突發聯合聲明表示，希望馬英九能真正退休、安享晚年，並稱基金會後續事務將全數交由董事會處理；孰料，卻引來馬英九本人急跳腳，大動作發聲反駁，掀起外界高度關注。對此，「熊大律師」陳君瑋分析，馬英九目前最擔心的是遭「輔助宣告」，恐讓他失去對一切事物的決定權。馬英九今（22）日下午發布正式回應，強調周美青與馬以南的說法是基於「愛護之心」，但事前並未經過本人同意，對此深感錯愕與遺憾。馬英九更明確表示，絕不能由馬以南安排或執行其醫療等個人事務，也不接受由其代表馬家親屬對外發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務全數交由現任的董事會成員處理。陳君瑋指出，馬英九目前真正擔心的，恐怕是未來若遭家屬聲請「輔助宣告」，一旦法院裁定成立，將可能失去對財產、政治主張的完整決定權。他提到，馬英九一向重視主導地位，即使基金會內部出現派系與權力鬥爭，「寧可讓底下的人鬥爭，也要保住自己權威」，否則對馬而言，等同向現任黨主席鄭麗文認輸。此外，陳君瑋表示，馬英九恐怕擔憂，一旦自身形象因健康或法律程序受損，未來與中國國家主席習近平之間的交流也將受到影響，甚至可能衝擊基金會相關運作與人員去留問題。不過，他也強調，從目前狀況來看，馬家人對馬英九確實是出於真愛，是真的疼惜，只是以馬英九的潔癖個性，「不可能接受自己晚節不保」。至於外界熱議的失智與輔助宣告問題，陳君瑋則點出，依照法律程序，法院若要認定當事人是否有精神障礙、心智缺陷，仍須由「本人親自」接受精神科專業鑑定。換言之，「只要馬英九不進行鑑定，法院也無法判定成立」。