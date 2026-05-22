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兒童心臟節律器植入需考量2因素 醫：要留意斷裂、拉扯風險

一名4歲男童出生時即被診斷為「右心室雙出口之複雜性先天性心臟病」，並於出生後1個月接受外科矯正手術，因術後併發完全性房室傳導阻斷，需接受心外膜心臟節律器植入手術維持心律穩定，經過頸靜脈植入無導線心臟節律器，手術順利完成。個案因心外膜心臟節律器植入手術以維持心律穩定。儘管後續追蹤的恢復情況良好，節律器運作也穩定，但因隨著幼童的成長活動量變大，節律器的導線第二次發生斷裂，因節律器功能喪失導致心跳過慢，進而出現心衰竭症狀，入住加護病房接受治療。高雄長庚兒童心臟科主治醫師簡卲如表示，病童因為疾病的關係，家長照顧極為細心，發現病童眼皮水腫就立即為其測量脈搏、發現有低於原節律器的設定，馬上帶來醫院檢查而得以及時發現，並安排後續跨團隊的治療。簡卲如說，兒童心臟節律器植入須考量心臟與血管大小，在面對孩童成長過程中導線更可能遇到被拉扯、甚至斷裂的挑戰，因此經靜脈置放傳統節律器在幼童族群中仍有不少限制。簡卲如表示，目前嬰幼兒患者多仍以外科手術方式放置心外膜節律器為主要治療選擇，然而還是伴隨著有感染風險，也可能因孩童生長或活動造成導線斷裂等問題。心臟內科醫師陳煌中提到，成人無導線節律器多經由股靜脈植入，但在幼兒族群中，受限於血管條件，手術難度顯著提升。以個案來說，醫療團隊在術前進行周密評估，並在心臟外科團隊支援下，最終成功經由頸靜脈完成植入。高雄長庚指出，結合兒童心臟科、成人心臟科、心臟外科、重症照護及麻醉團隊等跨領域合作，可提供更精準、安全且個別化的治療方案。