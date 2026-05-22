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聯合國環境署訂定5月22日為國際生物多樣性日（International Day for Biodiversity Diversity），今（22）日也正值台積電「Eco Plus！生態共融計畫」推出的第二週年，台積電舉辦「生態解碼 生物多樣性 Power Up!」活動，號召公司仁從北中南加入生態志工行列，並見證其成為全台第一家榮獲保育共生地認證（Other EffectiveConservation Measures，OECM）的半導體企業，體現科技與棲地生態共榮精神。台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，公司深知維護生態系統與自然環境是邁向永續發展的關鍵。「我們的Eco Plus！生態共融計畫已邁入第二年，繼去年打造瀕危動物庇護所成功讓巴氏銀駒持續繁衍，公司今年更成為全台第一家榮獲『保育共生地』認證的半導體企業。」他說，這不僅是對台積電努力的肯定，也代表公司在推動生物多樣性主流化的道路上，再次樹立了新的里程碑。將持續深化這些行動，並攜手產官學各界夥伴讓企業營運與環境共存共榮。秉持《生物多樣性宣言》理念，台積電積極投入生物多樣性守護。晶圓十五A 廠在最初規劃時，便特別保留約7至8公頃的綠地，並自發性進行生態物種調查，針對場域棲地進行水域與陸域環境之評估與改善，持續豐富植栽的種類與數量，將廠區營造成近似當地森林樣貌（近自然林）且富生物多樣性的綠帶環境。2020 年起啟動螢火蟲復育計畫，2025年更與透過農業部林業及自然保育署臺中分署及台中市野生動物保育協會攜手合作復育巴氏銀鮈，創國內首例於廠區內成功復育瀕危物種的企業，不僅數量穩定增加中，更可看到第二代及第三代族群健康成長。今年，台積電指出，更進一步以晶圓十五A廠為範疇，成為國內首家半導體企業成功取得農業部林業及自然保育署首批保育共生地（OECM）認證。2024年「Eco Plus! 生態共融計畫」啟動以來，台積電持續以「棲地、物種、知識培力」三大主軸推廣生物多樣性保育。棲地與物種保育方面，關注「草鴞、巴氏銀鮈、環頸雉、石虎、柴棺龜、穿山甲」六種瀕危動物，並以晶圓十五A廠的生態營造成果為基礎，建立穩定環境管理與監測機制，符合農業部林保署OECM認證標準，包括稀有動植物現存／潛在棲息空間、物種生活關鍵棲地、具生態連結或緩衝功能區域等生物多樣性價值項目，於今年3月取得認證，營造人與自然和諧共存的綠色廠區。為促進同仁對生物多樣性保育的理解，台積電表示，「Eco Plus！生態共融計畫」二週年活動，「生態解碼 生物多樣性Power Up！」首次同步串聯苗栗、台中與台南三地廠區，以「棲地復育、公民科學」為核心。棲地復育方面，苗栗場「蝶影森森」透過清理環境及修復植被，提供紫斑蝶乾淨安全的棲息空間；台中場「虎哩友善」推廣友善石虎農作，營造人與動植物共存的環境；台南場「菱聽自然」則藉由種植菱角，復育水雉棲地關鍵作物。