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裁定輔助宣告？背後意涵曝光

不認身體有狀況！馬英九：深感錯愕與遺憾

馬英九文教基金會爆出財政紀律爭議仍未平息，前總統馬英九的健康狀況也成為外界關注焦點。夫人周美青昨（21日）晚突發聲明指出，為了讓馬英九未來的醫療照護能獲得妥善安排，已與馬家親屬達成共識，未來相關對外說明將由馬英九大姊馬以南統一處理。根據了解，馬家人確實已向台北地方法院遞狀聲請「輔助宣告」，聲請人是馬以南，聲請案由是「輔助宣告」，北院於本週收案並分案。周美青在聲明中表示，身為配偶，希望能替馬英九未來的生活與醫療照護做好完整規劃，因此委請馬以南作為主要執行者，必要時也能代表家屬對外說明相關事宜。馬以南隨後也回應表示，家人目前最大的心願，就是希望馬英九能真正退休、安心休養，「基金會事務將全數交由董事會處理」。根據了解，馬家人確實已於15日向北院遞狀聲請「輔助宣告」，聲請人為馬以南，委任律師為龍毓梅，北院也已收案並分案。根據現行《民法》規定，若當事人因年齡、疾病或其他因素，導致判斷與表達能力下降，家屬可向法院聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，由法院指定監護人或輔助人協助處理法律與財產相關事務，以避免當事人因判斷能力不足，而做出不利自身權益的決定，甚至遭受詐騙。若當事人已完全喪失判斷能力，可依《民法》第14條聲請「監護宣告」；若只是能力下降但未完全喪失，則適用《民法》第15條之1的「輔助宣告」制度。法院審理時，通常會要求聲請人提出醫療診斷、心智評估、證人證詞等資料，再由法官綜合判斷是否有必要裁定。馬英九今日怒回應，妻子和大姐的聲明並未經過他過目、同意，深感錯愕與遺憾，「本人在此鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行本人之醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理」。