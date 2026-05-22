iPhone 18 Pro機身材質傳出新消息，微博爆料大神刹那数码透露，蘋果內部其實清楚iPhone 17 Pro改用鋁合金屬於妥協方案，下一代Pro目前正研究兩大新材質，包括「液態金屬」與「改良版鈦合金」，要在重量、散熱與高階質感之間取得更好平衡。不過相關說法仍屬爆料，蘋果官方尚未證實。
蘋果近年不斷調整iPhone Pro系列機身材質，從不鏽鋼、鈦金屬，再到iPhone 17 Pro系列傳出改採鋁合金設計，如今iPhone 18 Pro又有新爆料。根據微博爆料者刹那數碼指出，蘋果內部其實比外界更清楚，iPhone 17 Pro這一代開始使用鋁合金，是在重量、散熱與量產條件下做出的妥協，等找到能同時兼顧重量與散熱平衡的新材料後，未來Pro機型仍有機會再換材質。刹那數碼透露，目前蘋果主要測試兩大方向，第一是「液態金屬」，第二是「改良版鈦合金」兩類新材質。
液態金屬
第一個被點名的方案是「液態金屬」。刹那數碼表示，液態金屬要達到蘋果等級的大規模量產，難度仍然很高；但若未來摺疊iPhone率先導入，等於代表這套工藝已經跑通，成本也可能隨著量產成熟而下降，最後才有機會下放到數字Pro系列。《MacRumors》先前也曾報導，蘋果首款摺疊iPhone傳聞可能採用液態金屬與改良鈦合金，目的與機身結構強度、重量控制及耐用性有關
改良版鈦合金
第二個方案則是「改良版鈦合金」，刹那數碼稱，蘋果內部對iPhone用上鈦金屬其實引以為傲，iPhone 17 Pro改用鋁合金並非完全放棄鈦，而是被現實條件逼出的折衷選擇。因此，蘋果目前似乎仍在研究新型鈦合金，目標是改善過去鈦合金導熱較差的問題，同時在相同體積下進一步壓低重量。
鈦金屬能帶來高階質感、強度與較輕手感，但導熱表現不如鋁金屬，對長時間遊戲、錄影、AI運算等高負載使用情境，散熱就會成為關鍵考驗。若蘋果找到能改善導熱的新配方，未來iPhone Pro系列確實可能再度回歸鈦金屬。
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液態金屬
第一個被點名的方案是「液態金屬」。刹那數碼表示，液態金屬要達到蘋果等級的大規模量產，難度仍然很高；但若未來摺疊iPhone率先導入，等於代表這套工藝已經跑通，成本也可能隨著量產成熟而下降，最後才有機會下放到數字Pro系列。《MacRumors》先前也曾報導，蘋果首款摺疊iPhone傳聞可能採用液態金屬與改良鈦合金，目的與機身結構強度、重量控制及耐用性有關
改良版鈦合金
第二個方案則是「改良版鈦合金」，刹那數碼稱，蘋果內部對iPhone用上鈦金屬其實引以為傲，iPhone 17 Pro改用鋁合金並非完全放棄鈦，而是被現實條件逼出的折衷選擇。因此，蘋果目前似乎仍在研究新型鈦合金，目標是改善過去鈦合金導熱較差的問題，同時在相同體積下進一步壓低重量。
鈦金屬能帶來高階質感、強度與較輕手感，但導熱表現不如鋁金屬，對長時間遊戲、錄影、AI運算等高負載使用情境，散熱就會成為關鍵考驗。若蘋果找到能改善導熱的新配方，未來iPhone Pro系列確實可能再度回歸鈦金屬。