最近全台氣溫飆高，不少民眾一回家第一件事就是打開冷氣降溫。不過台電過去曾分享4招簡單又實用的居家隔熱技巧，只要稍微調整生活習慣，就能有效降低室內溫度，減少冷氣負擔，同時達到省電效果。另外，日本媒體也曾實測「結冰寶特瓶降溫法」，短短30分鐘就讓整個空間降溫4度，引發不少網友討論。
夏天開冷氣「4招」省電又涼！台電認證：室內降溫3到5度
1. 白天外出先拉窗簾
台電指出，夏天室內悶熱，很大原因來自窗戶引進的輻射熱，因此只要做好窗戶隔熱，就可能讓室內溫度下降3至5度。建議民眾白天出門前，若家中沒有人，一定要先把窗簾拉上，避免陽光直接照進室內。
台電也提到，如果想進一步提升隔熱效果，窗簾其實掛在窗戶外側更有效，能直接阻擋陽光照射玻璃。由於北部氣候較潮濕多雨，可優先選擇竹簾或木簾，即使淋雨也方便擦乾。若不方便裝設戶外窗簾，室內則可選用全遮光窗簾搭配紗簾，且尺寸最好比窗戶更大，避免熱氣從縫隙滲入。
2. 玻璃貼隔熱紙
除了窗簾之外，玻璃本身也能做隔熱處理。台電表示，若在玻璃窗貼上隔熱貼紙，可以有效降低陽光直射造成的熱能累積，同時還能減少紫外線進入室內，對於降溫與家具防曬都有幫助。
3. 電器也是熱源
很多人不知道，其實家中電器在運作或待機時，同樣會持續散熱。台電提醒，出門前除了關燈之外，也應確認電腦、電視等家電是否已完全關閉，待機中的設備最好拔掉插頭或關閉總電源。
這樣不只可以減少室內熱能累積，也能降低耗電量，同時提升居家安全。
4. 濕拖地板
台電也分享簡單的小技巧，民眾回家後可利用濕拖把拖地，當地板溫度下降後，室內整體溫度也會比較快變涼，體感舒適度會明顯提升。
日本實測「冰水降溫法」！30分鐘降4度太猛
除了台電分享的方法外，日本生活網站《Hint-Pot》過去也曾進行降溫實驗。他們在一間沒有窗戶、冷氣效果有限的小型更衣室內，放入兩瓶大寶特瓶的結冰水，並在下方擺放集水盆，結果短短30分鐘內，室內溫度就從28度降至24度。
專家指出，這其實與水的三態變化有關。當空氣中的水蒸氣接觸到低溫寶特瓶表面時，會凝結成小水滴，也就是俗稱的「結露」，過程中會吸收部分熱能，同時降低空氣中的濕氣，因此能達到小幅降溫與除濕效果。
不過，這項方法畢竟是在日本環境下測試，而台灣近年夏季高溫動輒突破35度。若民眾長時間門窗緊閉，又不使用電風扇或冷氣，空氣不流通仍可能提高中暑風險。因此建議若想利用結冰水降溫，最好搭配電風扇使用，把冰水放在風扇前方，藉由氣流帶出涼感，同時保持室內通風，才能兼顧降溫與安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 白天外出先拉窗簾
台電指出，夏天室內悶熱，很大原因來自窗戶引進的輻射熱，因此只要做好窗戶隔熱，就可能讓室內溫度下降3至5度。建議民眾白天出門前，若家中沒有人，一定要先把窗簾拉上，避免陽光直接照進室內。
台電也提到，如果想進一步提升隔熱效果，窗簾其實掛在窗戶外側更有效，能直接阻擋陽光照射玻璃。由於北部氣候較潮濕多雨，可優先選擇竹簾或木簾，即使淋雨也方便擦乾。若不方便裝設戶外窗簾，室內則可選用全遮光窗簾搭配紗簾，且尺寸最好比窗戶更大，避免熱氣從縫隙滲入。
除了窗簾之外，玻璃本身也能做隔熱處理。台電表示，若在玻璃窗貼上隔熱貼紙，可以有效降低陽光直射造成的熱能累積，同時還能減少紫外線進入室內，對於降溫與家具防曬都有幫助。
3. 電器也是熱源
很多人不知道，其實家中電器在運作或待機時，同樣會持續散熱。台電提醒，出門前除了關燈之外，也應確認電腦、電視等家電是否已完全關閉，待機中的設備最好拔掉插頭或關閉總電源。
這樣不只可以減少室內熱能累積，也能降低耗電量，同時提升居家安全。
4. 濕拖地板
台電也分享簡單的小技巧，民眾回家後可利用濕拖把拖地，當地板溫度下降後，室內整體溫度也會比較快變涼，體感舒適度會明顯提升。
除了台電分享的方法外，日本生活網站《Hint-Pot》過去也曾進行降溫實驗。他們在一間沒有窗戶、冷氣效果有限的小型更衣室內，放入兩瓶大寶特瓶的結冰水，並在下方擺放集水盆，結果短短30分鐘內，室內溫度就從28度降至24度。
專家指出，這其實與水的三態變化有關。當空氣中的水蒸氣接觸到低溫寶特瓶表面時，會凝結成小水滴，也就是俗稱的「結露」，過程中會吸收部分熱能，同時降低空氣中的濕氣，因此能達到小幅降溫與除濕效果。
不過，這項方法畢竟是在日本環境下測試，而台灣近年夏季高溫動輒突破35度。若民眾長時間門窗緊閉，又不使用電風扇或冷氣，空氣不流通仍可能提高中暑風險。因此建議若想利用結冰水降溫，最好搭配電風扇使用，把冰水放在風扇前方，藉由氣流帶出涼感，同時保持室內通風，才能兼顧降溫與安全。