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2026新北市長選舉，國民黨的李四川將對上民進黨的蘇巧慧。對此，曾精準算中賴清德當選總統的命理師江柏樂，近日分析兩參選人運勢，最終預言李四川將以4分之差勝出，奪得新北市長。江柏樂在臉書發文表示，自己並非替任何政黨站台，也不評論政治立場，而是單純以命理專業角度，觀察兩位參選人在今年流年中的姓名格局與選票走向。江柏樂指出，李四川的流年得分為74分，「李」字可拆為「木子」，其中「木」能生「火」，但「子」屬「水」，對火形成相剋，「李四川」三字可對應不同年齡與族群選票，其中長輩票源男女比例平均。不過，「四」字屬「兔」為「卯」，本為「木」，與今年午馬形成相刑，因此部分運勢被削弱，得分減半；至於「川」字則屬「蛇」、帶火性，與火馬年形成火勢加成，意味年輕族群與年輕男女選票相對較有優勢。至於蘇巧慧，江柏樂則給出70分，「蘇」字上方草字頭屬「木」，可生「火」，而字中的「田」、「禾」象徵五穀，也被視為馬匹食糧，因此在馬年流年中，長輩緣不錯，有機會獲得不少票源。江柏樂也分析，「巧」字中的「工」屬蛇，與馬同樣帶火性，因此中年男性支持度較旺，但女性票源仍有加強空間；至於「慧」字下方的「心」字，則指「馬不偏食肉」，因此年輕選票呈現五五波局勢。江柏樂表示，今年適逢馬年，流年關鍵在於姓名是否與馬年氣場契合，李四川與蘇巧慧雙方皆有一定流年加持，但也都存在需補強之處，缺少的選票不能「放生」，仍需仰賴各自政黨全力輔選與整合支持者。最後，江柏樂強調，選舉終究是「選賢與能」，誰更能與民心共振、賢能從政，誰才能獲勝。