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▲韓國演員張東周（如圖）突然在IG發布自殘切手指影片，讓網友嚇歪。（圖／翻攝自張東周IG）

31歲韓國演員張東周，過去在韓劇《今天開始是人類》中飾演男二，然而他因為欠下40億韓元（約新台幣9600萬元）的債務，在上周無預警宣布退出娛樂圈後，今（22）日又突然在個人IG上載自殘手指的驚悚片段與照片，宣稱對自己很失望、約定好的事情都做不到，自認失去信用的他，選擇切斷無辜的小拇指。驚嚇發言與自殘行為瞬間嚇歪網友，許多人都十分擔心他可能會做出極端選擇，因而緊急向警方舉報，目前當地警方也已接獲報案並展開了解。張東周在發文中透露，是因為對自己感到厭惡所以做出過激舉動。他寫道，曾對自己許下數千次承諾卻都沒能遵守，也對家人、朋友、同事無數次失信，最後甚至連與父親勾小拇指的約定也無法做到。他直言，做出無數失約的小拇指讓他感到無比討厭，所以乾脆切掉，並揚言要以這次危機為契機逼自己振作。影片與照片曝光後引發軒然大波，張東周隨後緊急發文道歉，澄清影片並非想威脅任何人或暗示極端行為，只是想將對錯誤人生的決心與警惕刻在腦海裡，目前正在家人的協助下接受治療、努力穩定情緒。事實上，張東周近期身心狀況令人擔憂，日前才剛自爆因為手機遭到駭客入侵並遭受威脅，導致自己欠下40億韓元（約新台幣9600萬元）的龐大債務。在15日宣布隱退後，他曾透過TikTok直播交代財務狀況，表示在家人與朋友的協助下，已經償還了30多億韓元（約新台幣7200萬元），目前尚欠7至8億韓元（約新台幣1680萬至1920萬元）左右。張東周坦言，自己每天都承受著沉重的債務壓力，根本無法正常進行演藝活動，甚至還傳出他因為酒費問題在聲色場所引發糾紛，連警方都曾到場處理。然而，張東周單方面宣布隱退的決定，也讓他與所屬經紀公司「Management Run」爆發合約矛盾。經紀公司隨後發表聲明斥責，指張東周才剛簽約兩個月，卻在完全沒有事先跟公司商量的情況下，擅自宣布退出娛樂圈，極度不負責任的行為，嚴重違反了作為演員的責任與信任，因此經紀公司宣布雙方的信任關係已經幾乎無法修復，目前正內部考慮是否要維持專屬合約。由於他去年就曾在IG留下「對不起」三個字後突然失聯，如今又再度出現自殘行為，許多網友紛紛表示擔憂，希望他能盡快接受適當的心理與身體治療。