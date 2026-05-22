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▲網友翻出與周也熱吻的男主角，疑似就是23歲新人男演員周皓崎（如圖）。（圖／翻攝自微博@周皓崎、微博@梨花詩日常）

28歲陸劇女神周也曾演過《山河令》、《為有暗香來》等多部經典電視劇，演技備受肯定。而近日她被拍到似乎有新戀情，被狗仔「劉大錘」爆料與一名高挑男性激吻的影片，過程中周也還直接把手伸進對方衣服裡，超大膽的甜蜜互動直接衝上微博熱搜，網友也瘋猜對方到底是誰，用影片比對後猜測是23歲新人演員周皓崎。中國狗仔「劉大錘」近日爆料周也與一名高挑男性激吻的影片，畫面中周也與男方在窗邊擁抱激吻，周也還兩度將手伸進對方的衣服裡面，大膽的上下其手，一連串的動作看起來非常熟練，讓狗仔都忍不住直呼：「甜度嚴重超標。」但由於兩人沒有把窗簾拉起來，所以親密互動全被拍下，曝光後直接在微博瘋傳。而5月中，雙方也被拍到在周也下班後碰面，也是一見面就熱吻，非常甜蜜。影片曝光後，網友也瘋猜到底男主角是誰，有人對比影片中男方的背影，約185公分的身高、髮型等，以及兩人都曾在今年3月出席Dior晚宴，推測他是今年23歲的新人演員周皓崎。而周皓崎在最近的陸劇《雨霖鈴》中飾演小趙王爺，還將出演即將於6月12日上映的電影《偷偷藏不住》，飾演男主角段嘉許。事實上，在520那天，周也在微博連發文：「慶祝此刻，帶著愛和祝福迎接新的一歲」、「520向熱愛告白，特別的一天，祝你開心！」原以為只是單純為自己慶祝生日的貼文，但在緋聞爆發後，也讓網友猜測是因為熱戀中，才有這麼好的心情。