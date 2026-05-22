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園方解釋未能平息爭議

中國江蘇一處公園，被眼尖網友發現部分台階竟是由墓碑裁切鋪成，且碑面上「先父」、「賢妻」、「子」等稱謂清晰可見，相關照片在社群網路曝光後引發爭議，公園方回應表示，當年修路時「就地取材」了附近的無主墓碑，稱這些墓碑均已時代久遠且無家屬供奉，有些還能追溯到清朝。綜合中國媒體報導，江蘇無錫山國家森林公園被網友發現，部分登山台階由裁切老墓碑鋪成，且墓碑正面朝上，部分碑上文字清晰可辨認，認為這樣的做法既不尊重逝者，也對遊客造成心理負擔。對此，公園方面21日出面回應表示，該地原有大量可追溯至清代的私墓，2005年無錫啟動殯葬整治工作，拆除了大批私墓的大型碑體與水泥結構，不少無主墓碑則是被留存下來。修路時，就地取材將平整光滑的墓碑裁切鋪設為台階石板，由於許多墓碑正面比背面光滑，因此修路工人選擇正面朝上，這也導致部分碑文字跡如今仍可被遊客辨識。對於公園說法，許多中國網友還是無法接受，紛紛在相關報導底下留言表示，「這真的不是一個好主意」、「一座墓就是一個人的一生，即使是無主的，也不應該拿來鋪路」、「太過分了吧」、「看到字確實會膈應，希望至少是無字面朝上」、「這還能鋪路，有點不敢走啊」。