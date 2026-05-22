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主計總處今（22）日公布4月失業率為3.3%，較3月下降0.04個百分點，為26年同月新低。對於失業率可以持續下降，主計總處說明，據失業者離職原因中，因「對原有工作不滿意」，認為年後轉職潮效果確實已經逐步淡化。對於5月失業率是否可能繼續探低，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，因5月鄰近畢業季，按歷史資料可能會因畢業生出現季節性失業，墊高失業率，但過去幾年卻出現「不升反降」，認為尚難以推斷，但強調6、7、8月明確受到畢業季影響，勢必會出現失業率季節上升。據統計，4月失業率為3.30%，較3月下降0.04個百分點，失業人數也較上月減少5000人。4月失業週數平均為19.7週，較上月縮短0.8週。其中初次尋職者為21.3週，較上月縮短2.4週；非初次尋職者為19.3週，較上月縮短0.4週； 4月失業期間達1年以上之長期失業人數為4.4萬人，較上月減少6000人，較上年同月亦減1000人。譚文玲表示，從失業原因統計可發現「對原有工作不滿意」為17萬人，較先前的17.4萬人減少4000人，「季節性或臨時性工作結束」也較3月減少2000人，這些都是與年後轉職潮相關的數據，而當這些原因的失業者減少，也代表年後轉職潮原因淡化。