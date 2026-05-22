機器人與智慧製造需求升溫，新代今（22）日法說會指出，看好今年營運延續成長。新代總監黃芳芷表示，若沒有重大黑天鵝事件，今年業績仍審慎樂觀，包含機床、產業機械、取放控制器、機器人手臂等，都有機會持續成長。

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新代指出，中國工具機市場應用景氣好，加上產業升級、設備汰舊換新需求延燒，客戶對高階控制器拉貨積極，帶動中高階控制器產品營收正向成長。

值得注意的是，機器人相關應用成為新代後續布局，新代表示，包含人形機器人在內的各式機器人，以及AI伺服器液冷系統等新興應用，對高階控制器需求明顯升溫。公司也持續推進AI賦能智慧控制器等，強化智慧製造市場布局。

新代旗下關係企業聯達持續發展工業型與協作型機器人，主攻自動化產線與智慧製造應用。隨著製造業缺工、效率提升與產線自動化需求升高，機器人控制與電控系統也成為新代擴大產品應用的重要方向。

海外布局方面，黃芳芷表示，馬來西亞新廠依計畫推進，預估2027年2月完工，未來將支援印度與土耳其等應用市場成長。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...