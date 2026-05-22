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我國林姓男子4月份赴泰國芭達雅消失三天，事後控訴遭下藥設局，甚至要被賣掉器官，更批評我駐泰代表處沒有幫忙。但有知情人士透露，駐泰代表處多次聯繫林男，但他不是拒接、失聯，就是語焉不詳，而且泰國警察找到他時，他正在超商破壞商品，被警方送醫治療後，醫院更在他身上發現多種藥物反應。2026年4月林姓男子與友人在泰國芭達雅參加潑水節活動期間失蹤，後在醫院被尋獲。林男回台後向媒體告稱，在泰期間疑遭女友及友人傷害，甚至懷疑住院期間險遭系統性設局摘除器官。外交部及駐泰國代表處於4月中旬接獲林男親友求助，稱林男極度不舒服且行動疑似遭控制等情，經查並非實情。在駐處緊急尋獲後，持續與國人親友聯繫、提供協助，惟期間林男疑似刻意迴避駐處聯繫。經駐處確認，林男因身心不穩鬧事遭泰國警方拘捕送醫，惟其行徑已造成駐處協助困難。有知情人士透露，林男返台後透過媒體曝光與實情差異極大之案件說法，林男在泰脫序行為和其個人狀況有關，包括駐處協助期間閃躲聯繫、提供錯假資訊等，已嚴重影響駐處急難救助效率，且其返台迄今，偕同親友不斷重複聯繫駐處重複指控「泰方處置不當」等訴求，請求協助「還原真相」，但通話內容均語焉不詳，態度隱晦。知情人士說，當初駐泰代表處致電給林男，接了之後說「很好、沒事」，結果後來泰國警方發現林男時，他在當地超商有破壞超商物品的行為，且警察到場發現他精神狀況不是很好，所以才把他送到醫院去，過程中林男掙扎、暴動，所以泰方才施加保護管束，後來治療時，更在林男身上發現多種藥物反應。知情人士更指，林男稱被賣心臟，但「他聽得懂泰文嗎？」，一下說去潑水節玩，一下又說在那邊做生意，說詞有很大落差，甚至後來還自己跑回台灣。知情人士說，事後駐泰代表處曾告知，若需要法律協助，或覺得泰國警方處理、調查有問題，可以找泰國當地會中文的律師提供協助，但林男一直拒絕，沒想到事後卻對外聲稱，駐泰代表處沒有提供必要協助，這幾天林男的親友又致電給官方，希望釐清事實，但詢問內容時卻又語焉不詳，本人不親自打電話，都透過旁邊的人打。知情人士說，此案在泰國當地引發滿大的反應，認為林男案件影響泰國整體觀光或國家形象，泰國官方也有說不是正面訊息，更不滿被犯罪集團掛勾，但林男的作法，已經影響到正常的急難救助。