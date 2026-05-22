全聯、大全聯年中慶正式開跑！5月22日起至6月25日前，除了有零食、飲料、罐頭、醬料、沖泡飲品及日用品等熱門品項祭出買1送1優惠外，指定日期會員於PX Pay上領取福利券，就可在大全聯門市買到1元富士蘋果、特選紅蘿蔔，10元的台灣洋蔥、台灣小白菜。
全聯年中慶最高回饋11％！一堆日用品買一送一
全聯即起至6月25日前，每週六日使用全支付單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點；搭配全支付、PX Pay指定信用卡，單筆消費滿1300元，再限量加贈650福利點（不累贈），優惠疊加全支付滿額最高享11%回饋。
同時精選多款商品祭出買1送1優惠，像是「龜甲萬味自慢系列 糖醋雞肉用醬/薑汁燒肉醬75~100g」6月4日前每包59元，買1送1，平均每包30元；「隨緣 黑胡椒鐵板醬/爆香三杯醬80g」6月4日前每包50元，買1送1，平均每包25元；「康寶私廚料理醬 金沙豆腐醬/麻婆豆腐醬50~60g」5/22~6/4每包特價52元，第2件5折。全聯百款買一送一全品項
生鮮蔬果部分，即起至6月4日推出產銷履歷蔬菜全品項滿百元現折20元；小農直採專區6月25日前專區消費滿58元，加購指定蒜米、愛文芒果即可折10元；還有6月25日前生鮮冷藏牛肉任2件現折20元；6月4日前蛋白質、雞胸肉系列任2件折10元、任3件折20元。
大全聯年中慶比買一送一更划算！蘋果、紅蘿蔔只要1元
大全聯同步推出年中慶優惠，即起至6月25日前的每週六日，福利卡友或PX Pay會員至大全聯實體門市消費，使用全支付單筆每滿2000元，即贈200元現金抵用券（活動期間每人每卡不限參與次數，單筆可累贈；抵用券使用期限為6月22日起至7月9日），搭配大全聯信用卡最高可享20.2%回饋。另針對指定家電祭出單品每滿5000元現折500元優惠，趁年中添購大型家電更划算！
大全聯年中慶超狂，最低1元就能買得到食材！5月22日起至5月25日會員於PX Pay上領取福利券，並於大全聯購買「紐西蘭富士蘋果」、「台灣特選紅蘿蔔」，享1元限時優惠價，「台灣洋蔥」、「台灣小白菜」10元就買得到。
5月22起至5月25日限時4天大全聯祭出品項爆殺，「台灣空心菜」（約500g／袋）原價55元，特價35元；「台灣小白菜」（約500g／袋）原價45元，特價35元；「台灣黃秋葵」原價99元，特價79元，以上數量有限售完為止。
還有「台灣迷你杏鮑菇」原價99元，特價79元；「台灣木耳」原價75元，特價55元；「白蝦(30/40)」原價550元一公斤，特價399元一公斤，現省151元一公斤！開店就來搶，「冷藏肉-豬里肌火鍋片/大包裝」原價258元一台斤，特價210元一台斤；「冷藏肉-雞三節翅/大包裝」原價110元一台斤，特價87元一公斤；「冷藏肉-本草豬胛心肉塊」原價336元一公斤，特價297元一公斤，快趁開檔到大全聯補貨。
🟡愛買量販蔬菜23元！日本生鮮最低69元
愛買量販5月22日至5月26日推出連續4天的生鮮優惠，連日本進口農水產也特價，包括密細緻、營養價值極高的「日本北海道山藥」限時特價只要139元；而鮮美肥嫩的「日本九州烏魚」祭出69元的優惠價格，免飛日本，在家就能享用日本美食。
活動期間，還有「台灣產銷履歷葉菜」任3包只要69元、平均單包23元，可選空心菜、萵苣妹、地瓜葉或油菜。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯即起至6月25日前，每週六日使用全支付單筆消費滿1,000元共贈800限時福利點；搭配全支付、PX Pay指定信用卡，單筆消費滿1300元，再限量加贈650福利點（不累贈），優惠疊加全支付滿額最高享11%回饋。
同時精選多款商品祭出買1送1優惠，像是「龜甲萬味自慢系列 糖醋雞肉用醬/薑汁燒肉醬75~100g」6月4日前每包59元，買1送1，平均每包30元；「隨緣 黑胡椒鐵板醬/爆香三杯醬80g」6月4日前每包50元，買1送1，平均每包25元；「康寶私廚料理醬 金沙豆腐醬/麻婆豆腐醬50~60g」5/22~6/4每包特價52元，第2件5折。全聯百款買一送一全品項
大全聯年中慶比買一送一更划算！蘋果、紅蘿蔔只要1元
大全聯同步推出年中慶優惠，即起至6月25日前的每週六日，福利卡友或PX Pay會員至大全聯實體門市消費，使用全支付單筆每滿2000元，即贈200元現金抵用券（活動期間每人每卡不限參與次數，單筆可累贈；抵用券使用期限為6月22日起至7月9日），搭配大全聯信用卡最高可享20.2%回饋。另針對指定家電祭出單品每滿5000元現折500元優惠，趁年中添購大型家電更划算！
大全聯年中慶超狂，最低1元就能買得到食材！5月22日起至5月25日會員於PX Pay上領取福利券，並於大全聯購買「紐西蘭富士蘋果」、「台灣特選紅蘿蔔」，享1元限時優惠價，「台灣洋蔥」、「台灣小白菜」10元就買得到。
還有「台灣迷你杏鮑菇」原價99元，特價79元；「台灣木耳」原價75元，特價55元；「白蝦(30/40)」原價550元一公斤，特價399元一公斤，現省151元一公斤！開店就來搶，「冷藏肉-豬里肌火鍋片/大包裝」原價258元一台斤，特價210元一台斤；「冷藏肉-雞三節翅/大包裝」原價110元一台斤，特價87元一公斤；「冷藏肉-本草豬胛心肉塊」原價336元一公斤，特價297元一公斤，快趁開檔到大全聯補貨。
🟡愛買量販蔬菜23元！日本生鮮最低69元
愛買量販5月22日至5月26日推出連續4天的生鮮優惠，連日本進口農水產也特價，包括密細緻、營養價值極高的「日本北海道山藥」限時特價只要139元；而鮮美肥嫩的「日本九州烏魚」祭出69元的優惠價格，免飛日本，在家就能享用日本美食。
活動期間，還有「台灣產銷履歷葉菜」任3包只要69元、平均單包23元，可選空心菜、萵苣妹、地瓜葉或油菜。