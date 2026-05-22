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▲中鋼公司召開115年股東常會。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.05.22)

▲隨著全球鋼鐵行情回溫上揚，中鋼公司營運反轉露出曙光。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司於今(22)日，在中鋼公司小港廠，召開115年股東常會，會中決議配發特別股股息每股現金1.4元，以及普通股紅利每股現金0.15元，董事長黃建智說，隨著全球鋼鐵行情回溫上揚，中鋼集團鋼品4月份出貨量達97.6萬公噸，創下27個月來新高，中鋼公司4月自結合併營收新台幣308.9億元也是23個月來新高，單月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，顯現營運反轉露出曙光。中鋼公司115年股東常會，是由中鋼公司董事長黃建智主持，會中通過114年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等條文修正案。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司於去(114)年受全球鋼鐵市場景氣低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素之衝擊，個體稅後淨損新台幣43億元，以未分配盈餘彌補，但於股東會中也通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元。黃建智分析說，去年不僅美國實施對等關稅及調升鋼鋁關稅稅率，歐盟也收緊進口防衛措施，在種種貿易壁壘限制下，加上國際鋼鐵產能過剩之困境延續及低價鋼品傾銷等因素疊加，致鋼鐵產業整體營運異常艱困，加上中國大陸鋼鐵出口量來到歷史新高的1.19億公噸，而且東南亞及印度的鋼鐵產能預計於西元2030年前崛起，致面臨地緣政治干擾與全球供應鏈重組的巨變。黃建智並說，中鋼已體認不能陷入產量與規模的紅海競爭，除了集中有限資源，導入人工智慧(AI)技術等更具效率的方式，來生產高品質鋼品外，也全力拓展精緻鋼品，帶動全體鋼品價值提升，以開闢中鋼前行的藍海航道，創造客我雙方共存共榮的產業生態系。黃建智指出，中鋼公司全力拓展精緻鋼品，以帶動全體鋼品價值提升，去年精緻鋼品的銷售量占比達11.5%，毛利占比超過90%，再創歷史新高，顯示精緻鋼品能有效支撐獲利，成為中鋼的核心競爭力。黃建智並指出，隨著全球經濟穩定復甦，我國傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，中鋼公司將持續努力落實二軸三轉策略，以強化營運韌性與競爭力，並建置人工智慧(AI)鋼廠與發展綠色技術與能資源，讓中鋼邁向更穩健的未來，且攜手產業夥伴打造進軍全球市場的供應鏈。