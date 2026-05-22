日前食材產地記者陳志東去年9月到高雄永安鮪豐漁場採訪時，手上的iPhone 16 Pro Max意外遭巨大龍膽石斑撞落水中，疑似被魚一口吞下。時隔8個月後，該尾龍膽石斑死亡，漁場剖腹後竟找回手機，日前預告今（22）日陳志東將特地南下高雄，替手機開機，但從直播影片可以知道，最終手機還是無法順利開機使用。
去年9月，食材產地記者陳志東前往高雄永安鮪豐漁場採訪，當時他拿著iPhone 16 Pro Max準備拍攝巨大龍膽石斑，沒想到手機靠近魚池時，突然有大型魚隻一躍而起，將他手中的iPhone撞入水中，隨後疑似一口吞下。這支手機就此消失在魚腹中。沒想到事隔8個月後，擁有iPhone 16的龍膽石斑死亡，漁場剖腹檢查時，竟從魚肚內發現陳志東當初遺失的iPhone 16 Pro Max，隨即通知他前往確認。
iPhone魚肚待8個月還能開機嗎？
陳志東今（22）日特地從基隆南下高雄，前往鮪豐漁場自家品牌餐廳Cococina楽覓炊事，替這支在魚腹內待了8個月的iPhone舉辦「召魂儀式」，同時也有開啟直播。從影片可以發現，找回的手機外觀，整體仍算完整，但螢幕已有多處刮痕，研判可能是長時間在魚腹內與魚骨摩擦所致；手機外殼也有部分生鏽痕跡。
陳志東也拿「召魂搖鈴」，並以「保生大帝」平安符加持，希望能讓這支手機奇蹟復活，他將從魚肚內取出的iPhone 16 Pro Max接上充電裝置，但經過等待，手機仍完全沒有任何反應，最終宣告「召魂失敗」。
海水鹽分腐蝕內部零件 手機開機失敗
這支iPhone 16 Pro Max雖然外觀仍大致完整，但由於長時間待在魚腹與海水環境中，研判內部零件與電池早已受損。海水中的鹽分具備強烈腐蝕性與導電性，長時間浸泡後，容易造成電子元件氧化、短路或電池損壞，這也讓手機即使接上電源，仍無法恢復運作。
陳志東提到，當時吞下手機的是漁場種魚，體型超過1.5公尺，相當肥大，手機在海水裡面待了這麼久，還能保持如此完整，已經讓他相當驚訝，自己雖一度幻想手機或許還能開機，不過最後結果出爐，手機確定無法復活。他也透露，當時手機買不到一年，後續應該會將這支「魚肚iPhone」留下來當作紀念。
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iPhone魚肚待8個月還能開機嗎？
陳志東今（22）日特地從基隆南下高雄，前往鮪豐漁場自家品牌餐廳Cococina楽覓炊事，替這支在魚腹內待了8個月的iPhone舉辦「召魂儀式」，同時也有開啟直播。從影片可以發現，找回的手機外觀，整體仍算完整，但螢幕已有多處刮痕，研判可能是長時間在魚腹內與魚骨摩擦所致；手機外殼也有部分生鏽痕跡。
陳志東也拿「召魂搖鈴」，並以「保生大帝」平安符加持，希望能讓這支手機奇蹟復活，他將從魚肚內取出的iPhone 16 Pro Max接上充電裝置，但經過等待，手機仍完全沒有任何反應，最終宣告「召魂失敗」。
這支iPhone 16 Pro Max雖然外觀仍大致完整，但由於長時間待在魚腹與海水環境中，研判內部零件與電池早已受損。海水中的鹽分具備強烈腐蝕性與導電性，長時間浸泡後，容易造成電子元件氧化、短路或電池損壞，這也讓手機即使接上電源，仍無法恢復運作。
陳志東提到，當時吞下手機的是漁場種魚，體型超過1.5公尺，相當肥大，手機在海水裡面待了這麼久，還能保持如此完整，已經讓他相當驚訝，自己雖一度幻想手機或許還能開機，不過最後結果出爐，手機確定無法復活。他也透露，當時手機買不到一年，後續應該會將這支「魚肚iPhone」留下來當作紀念。