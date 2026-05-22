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台北捷運萬大線啟動系統測試！在地人超感動：等了10年

電聯車近日正式進入主線動態測試階段

▲台北捷運萬大線從2014年正式開工，至今已經施工長達11年多，近日迎來最新里程碑，開始進入系統測試階段。（圖/台北市捷運局機電系統工程處提供）

捷運萬大線亮點一次看！最新進度、預估通車時間曝光

▲捷運萬大中和線第一期工程將設立9座地下車站及1座機廠，全長約9.5公里，通車後可以舒緩萬華、中永和地區民眾交通時間及成本。（圖/新北市捷運局提供）

未來民眾搭乘捷運，從中和高中站至中正紀念堂站僅需約14分鐘

目前萬大線第一期工程已經完工85.7%，在系統測試上線之後，預估將在2027年底正式通車。

▲目前萬大線第一期工程已經完工85.7%，在系統測試上線之後，預估將在2027年底正式通車。（圖/新北市捷運局提供）

捷運萬大線還有第二期！樹林區首條捷運路線再等等

而該路段也將會是樹林區首條捷運路線，不少在地人都非常期待。

預計會在2031年完工

▲捷運萬大線還有第二期工程「土城樹林路段」，涵蓋土城、中和與樹林等重要生活圈，同時也是樹林區首條捷運路線，在地人都相當期待。（圖/新北市捷運局提供）

雙北捷運路網持續不斷擴大，繼日前淡水信義線「廣慈/奉天宮」站別開始試運轉之後，最近捷運「萬大線（萬大中和線）」也開始進行系統測試了！預計拼明年底就要通車，許多住在中永和的民眾紛紛表示：「這條捷運真的蓋超久，從我高中到現在都當媽了！」、「這條蓋10年有了吧，就在我家外面，有生之年能搭到了。」《NOWNEWS》本文也整理捷運萬大線亮點、最新進度、通車時間等資訊，讓民眾一文看懂。台北捷運萬大線從2014年正式開工，至今已經施工長達11年多，近日迎來最新里程碑，台北市捷運局機電系統工程處表示，，確保系統整體運作符合設計規範與安全標準，為後續全自動化營運及通車目標奠定重要基礎。機電系統工程處提到，透過列車實際在主線運行，可進一步驗證各子系統間的介面整合效能，並提前掌握潛在介面問題，作為後續系統優化與調整依據，將持續累積全線系統運轉數據，提升整體工程推動效率。消息曝光後，不少居住在中永和地區的民眾都感動表示：捷運萬大線一共分兩期，第一期興建路段從「中正紀念堂站」起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並在金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約9.5公里含機廠支線約700公尺，共設9座地下車站及1座機廠。萬大線第一期工程完工營運後，預估每日運量可達24.7萬人次，可疏解萬華、中和、永和、土城之旅運交通時間及成本，；另外最大的亮點，就是轉乘連接「紅線」以及「綠線」，未來在LG06中和站也能轉乘「環狀線」，進一步提升雙北交通便利性紓解都會區繁重交通量，雙北生活圈的理想更被具體實現。然而捷運萬大線還有第二期工程「土城樹林路段」，涵蓋土城、中和與樹林等重要生活圈，全長約13.3公里（地下段2.8公里/高架段10.5公里），一共會興建2座地下車站及11座高架車站，除此之外，捷運萬大線「土城樹林路段」未來有望可以串連運量最高的北捷板南線以及中和新蘆線，讓通勤族往返雙北市區更加便利，，就讓我們一起期待雙北捷運路網更為完整的那一天吧！