今（22）日下周二各地為晴到多雲，高溫炎熱，局部地區有機會出現37度高溫，下週三、下周四鋒面逐漸接近臺灣北部海面，但高溫仍可達到35度左右，下周五受到鋒面影響，各地變天轉雨，其中中部以北、宜蘭將有局部降雨。且五月底至六月初有颱風生成機會，不過直接影響臺灣的機率仍偏低。
週末狂飆37度超級熱！氣象署發布高溫示警
中央氣象署預報指出，未來一週高溫炙熱，明起至下周二各地為晴到多雲，高溫炎熱，中南部內陸、大台北、花東都有機會上看37度。午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，東北部也有零星降雨機會，降雨範圍較小且降雨時間短暫。
氣象署已發布高溫示警，周六（23日）白天臺南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，也有機會出現36度高溫。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📍高溫紅色燈號：臺南市
📍高溫橙色38燈號：屏東縣
📍高溫橙色36燈號：彰化縣、高雄市
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣
下周五梅雨鋒面殺到「變天轉雨」！還有颱風生成機會
下週三至下周四各地為多雲到晴，不過鋒面逐漸接近北部海面，北部、中南部高溫仍可達35度，宜花地區上看32度左右。午後降雨稍多，大台北及宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。
下周五過後受到梅雨鋒面影響，北台灣明顯變天，雲量增多、降雨機率提高，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫降雨機會，水氣影響之下，高溫將有明顯下降。
天氣風險分析師黃國致也提到，五月底至六月初南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定，熱帶擾動情形較明顯，後續不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展機會。目前評估即使有低壓系統發展，直接影響臺灣的機率仍偏低，不過預報時間較長，請持續留意最新天氣資訊。
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中央氣象署預報指出，未來一週高溫炙熱，明起至下周二各地為晴到多雲，高溫炎熱，中南部內陸、大台北、花東都有機會上看37度。午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，東北部也有零星降雨機會，降雨範圍較小且降雨時間短暫。
氣象署已發布高溫示警，周六（23日）白天臺南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，也有機會出現36度高溫。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：23日白天
📍高溫紅色燈號：臺南市
📍高溫橙色38燈號：屏東縣
📍高溫橙色36燈號：彰化縣、高雄市
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣
下週三至下周四各地為多雲到晴，不過鋒面逐漸接近北部海面，北部、中南部高溫仍可達35度，宜花地區上看32度左右。午後降雨稍多，大台北及宜蘭有局部短暫雷陣雨，花蓮及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。
下周五過後受到梅雨鋒面影響，北台灣明顯變天，雲量增多、降雨機率提高，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫降雨機會，水氣影響之下，高溫將有明顯下降。
天氣風險分析師黃國致也提到，五月底至六月初南海及西太平洋一帶環境逐漸轉不穩定，熱帶擾動情形較明顯，後續不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展機會。目前評估即使有低壓系統發展，直接影響臺灣的機率仍偏低，不過預報時間較長，請持續留意最新天氣資訊。