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台中市一名黃姓男子疑對警方不滿，今年5月1日中午竟手持大聲公，跑到台中市松安派出所前高喊「警察通通給我出來罰站」！刺耳擴音聲不僅影響員警執勤，也讓附近居民看傻眼。警方蒐證後依違反《社會秩序維護法》函送法辦；台中地院認定，黃男已構成滋擾及對公務員施加不當言詞，裁處罰鍰3000元，全案仍可抗告。警方指出，黃男於5月1日中午12時許，站在北屯區松安派出所前方，手持大聲公朝派出所方向大聲叫喊「警察通通給我出來罰站」！過程中持續以擴音器放大聲量，造成周遭噪音明顯影響附近民眾與執勤員警，因此依法將他函送裁處。台中地院簡易庭審理時，黃男坦承相關行為。法官認為，黃男明知派出所為公務機關，仍刻意持擴音器對依法執勤的員警施加顯然不當言詞，已踰越一般社會大眾所能容忍的範圍，違反《社會秩序維護法》第85條、第68條規定。考量黃男言詞雖具挑釁及滋擾性質，但尚未達強暴、脅迫或公然侮辱程度，因此從重依「對公務員施加顯然不當言詞」裁處罰鍰3千元。