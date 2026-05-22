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▲▼宋慧喬分享拍攝雜誌的遺珠照片，難得穿上細肩帶蕾絲內衣和洋裝，露出微微的事業線，畫面性感又唯美。（圖／翻攝自Song hyekyo IG）

韓國巨星宋慧喬（喬妹）入行30年，交出《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等代表作，2023年憑《黑暗榮耀》拿下百想視后，貌美與演技兼具。近日宋慧喬在IG分享拍攝雜誌未曝光的遺珠照片，罕見露出細肩帶蕾絲內衣，大秀事業線，熟女風韻迷倒一票粉絲。日前，宋慧喬幫時尚雜誌《VOGUE》中國版拍封面及內頁，20日釋出一組未被選用的照片，其中幾套造型走性感路線，只見她穿細肩帶蕾絲薄紗內衣和洋裝，擺出吐舌、吃爆米花等俏皮表情，胸前黑影深溝忽隱忽現，展現不同風情。宋慧喬在配文寫下：「B-cut.（意指未獲選的備用照片）」，大批網友驚呼：「這些竟然是B-cut」、「哇，這些B-cut都給我吧」、「超愛B-cut的照片，有時候比A-cut更性感！」44歲宋慧喬過去接受專訪與出席品牌活動時，大方公開極致自律的護膚哲學，她強調，抗老必須及早開始，自己從20歲出頭就養成使用抗老產品的習慣，日常保養則崇尚減法，專注於高效保濕，私下更自創「牛奶洗臉法」，利用溫牛奶浸濕化妝棉擦拭、按摩臉部，藉由乳酸溫和代謝老廢角質，讓她即便在高清鏡頭下依然能維持肌膚透亮、零瑕疵狀態。在身材與體態管理上，宋慧喬長期貫徹三餐定時、每餐八分飽的嚴格原則，尤其晚餐會捨棄精緻澱粉，改以低卡高蛋白的「豆腐」代替主食，藉此達到排水與維持緊緻線條的效果，此外，她每日堅持飲用至少2000c.c.的無糖檸檬水以促進新陳代謝，並搭配每日拉筋、瑜伽，以及固定帶愛犬長距離散步的習慣。生 日：1981年11月22日（44歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》