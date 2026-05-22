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▲高達12公尺「千陽號」每晚都將有主燈燈光秀（圖／新北市觀旅局提供）

每天晚上都有「啟航燈光秀」 每半小時一次

▲巨型魯夫在現場觀看，氣勢奪人。（圖／新北市觀旅局提供）

▲現場裝置空中漂浮之島也再現了空島的神祕氣息。（圖／新北市觀旅局提供）

▲會場也設置惡魔果實等許多航海王經典裝置在活動會場供民眾打卡。（圖／新北市觀旅局提供）

集圖章六枚 換《航海王》圓扇

▲也有「港灣守護者・喬巴」大型氣膜裝置，同樣可愛。（圖／新北市觀旅局提供）

隨著淡江大橋於5月12日開通，新北市政府觀光旅遊局特別邀請全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE）聯名，推出「2026淡江航海趣」活動，即日起展出至7月12日，地點就在金色水岸。全臺首座高達12公尺的「千陽號」主燈燈光秀，還有6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，並設置喬巴、電話蟲、惡魔果實等許多航海王經典裝置，最適合周末親子出遊。新北市觀旅局提到，此次因應「淡江大橋」通車，日本東映特別授權打造高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，將是全臺首見，會場也打造全臺首座高達12公尺、可登上甲板的「千陽號」主燈燈光秀。即日起每晚18:00至20:30，每半小時將展演結合光束與煙霧特效的「啟航燈光秀」，相關裝置也將亮燈至晚上10點，持續點亮整個淡水河畔。除了主燈千陽號，展區內更設置了多處讓粉絲尖叫的拍照熱點，包含5公尺高的「人氣通訊生物・電話蟲」與「港灣守護者・喬巴」大型氣膜裝置，以及首次在臺灣曝光高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，18:15起每小時15分及45分將進行燈光展演（最後一場燈光秀時間為20:15）。整體設計將《航海王》經典篇章轉化為光影地景，如《光之龍宮》拱門引領民眾走進深海幻境、《空中漂浮之島》再現空島的神祕氣息，而《果實光譜》與《果實光園》則將巨大的「惡魔果實」散落在草坪上。活動同步推出充滿驚喜的AR「電子集章」任務，民眾只要跟著尋寶地圖，使用手機掃描隱藏的專屬QR Code，就能透過AR互動在手機上收集各式專屬圖章，集滿六枚圖章即可兌換限量版的《航海王》特製圓扇（每人每日兌換限一把），憑集章畫面還能享淡水及八里商圈最低9折優惠，以及活動期間合作旅宿最低8折起的住房優惠。