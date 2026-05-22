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近年來，乾眼症患者人數不僅逐年增加，也有年輕化趨勢，其症狀為乾澀、疲憊、異物感，反射性流淚、見風流淚。被煙薰或辣椒刺激，會有灼熱感。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，目前全台罹患乾眼症人數粗估有數百萬人，且女性機率為男性的2倍，在更年期之後會更明顯。但令人驚訝的是，有7成乾眼症病人越點人工淚液，反而越覺得乾澀。洪啟庭指出，人類淚液分三層，內層為黏膜層、中層為水樣層、最外為脂肪層。乾眼症病人越點人工淚液，反而越覺得乾澀。深究其原因乃是有些乾眼症病人實際上是「缺油不缺水」。洪啟庭表示，人類上下眼瞼都有皮脂腺，醫學上稱為瞼板腺或是麥氏腺，每個腺體均能產生全體分泌，流出並覆蓋角膜最外面，將可防止90%的下方水樣層與黏液層蒸發。也有益穩定淚膜，使光線均勻折射，眨眼時提供潤滑，減少眼皮與眼球摩擦。在某些狀況下，皮脂腺容易發生阻塞。最常見的是身體慢性發炎、荷爾蒙改變或飲食不均衡等。其次就是長期沉溺於3C產品，以致眨眼次數減少，導致油脂不會排出且堆積在腺體內，產生結塊、發生發炎。另外，長期配戴隱形眼鏡，其將引起鏡片對眼瞼長期物理性摩擦，引發局部慢性發炎，導致腺體開口纖維化而變窄，因而產生乾眼症。第四類就是女孩喜歡畫眼線、使用睫毛膏或卸妝不徹底，化妝品直接覆蓋腺體，導致眼瞼炎或毛囊炎。第五是年齡老化，腺體都會自然退化與萎縮。第六空氣汙染中的許多廢產物，也會破壞腺體、造成乾眼。為了解決缺脂問題，洪啟庭建議可用「加熱、軟化、按摩、清潔」等一系列方式。像是以「眼瞼熱敷以融化油脂」，每天4次、每次10分鐘、且須持續4週，可使用熱敷眼罩或溫濕毛巾，溫度應介於40°C 至 42°C，以不燙傷眼瞼皮膚為準。其次按摩上、下眼瞼以排出油脂，最後再用棉片或稀釋後的嬰兒洗髮精(與溫水 1:10 稀釋），輕輕擦拭睫毛根部，洗掉排出的油脂。飲食方面，則建議攝取mega-3 脂肪酸、亞麻仁油，也可多吃鮭魚、鯖魚等深海魚類，以上都可促使瞼板腺分泌油脂，改善乾眼症狀。此外，從2001年起，也有一種眼瞼脈衝光可供選擇，主要是針對缺脂型的乾眼患者，可將固化的油脂液化與軟化、殺菌除蟎等。完整療程需3到4次，研究報告指出，患者對脈衝光的滿意度與症狀改善率達82% 至 93%。