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外交部急難救助傳遭濫用，有涉外人士透露，國內有許多人利用免簽進入泰國，之後再轉入緬甸或詐騙園區，等到待不下去時，就用「受害者」身分向駐處協助，尤其去年「泰緬專案」55位借錢回國的人，竟然有43名尚未還錢，粗估欠款金額高達60萬，全數用公帑支出，更扯的是，這些人「很多是從緬甸非法進到泰國」。此外，從2022年3月迄今急難救助協助2300人次回國，「有些是熟面孔、重複濫用」，不少案例是當事人出國前就知道要去做詐騙或非法行為，影響國人在泰國的免簽待遇。涉外人士表示，泰國移民單位和我國會在極短時間內把人遣送回來，駐處必須安排機位，請他們簽「借據」，然而去年55名借錢回國的人，只有12人還錢，造成外交部或駐處很多行政負擔，粗估欠款金額約60萬元。涉外人士說，這些人留下的住址、電話，很多都是假的，甚至有人地址寫戶政事務所，但礙於《個資法》若在國內無犯罪記錄，就無法請警方查證，導致債務追討無門。但這些債務又被記到外交部經費，審計單位會要求追討，所以必須掛帳3年後才能註銷，造成時間及公務資源浪費。涉外人士批評，急難救助不是海外違法行為的「售後服務」，如果在海外從事偷渡、非法活動，相關後果應該個人承擔，而非由政府或全民買單，錢應該給真正急難的國人。涉外人士再說，從2022年3月迄今超過3600人次求助，包括泰、緬、柬、寮4處，協助2300人次回國，但有些是「熟面孔」，有重複濫用的狀況，且部分當事人出國前就知道要從事詐騙或非法行為，有泰國移民單位跟我國外交單位反映，很多國人利用60天免簽不斷進出泰國，又無法明確說明要作什麼，泰國海關可能會拒絕入境。涉外人士透露，外交部正研擬修正、減少這情況，但欠錢的人有固定SOP，因為聯繫時模式固定，都說是騙過去的、用偷渡的方式、被拘留一段時間，這些人通常已被當地司法、移民機關掌控，另外就是在園區掃蕩後在街上亂竄，用偷渡的方式進入泰國求助，這種人10個有9個沒護照，提供的資料也無法查證只能信任。