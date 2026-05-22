我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨發言人楊寶楨退黨，意外導致資深媒體人黃光芹對民眾黨的不滿被搬上檯面。資深媒體人黃光芹今（22）日主持網路節目時，疑似因遭小草留言洗版，當場中斷節目，大罵黃國昌、民眾黨與黃國昌支持者，多此講出「Ｘ的」，甚至爆料黃國昌曾告訴前台中縣長廖了以，若立委楊瓊瓔要當副院長，願意把民眾黨「8席立委都給廖了以運用」。針對黃國昌昨日諷刺楊寶楨是「用嘴參選」，黃光芹在直播節目《觀點芹爆戰》中反嗆，「黃國昌不是也用嘴巴參選嗎？」，卻引來小草在直播留言區洗版，她當場中斷節目暴怒表示，自己對民眾黨已經夠友善了，民眾黨自己的所作所為不清楚，不能受公評？「你們鬧了多少事情，有多少人退黨，給你們幾分顏色，開始在那邊一言堂，保黃黨來我這邊洗，洗個屁啊！」這一罵一發不可收拾，黃光芹不僅氣到多次脫口「媽X」，更是爆料，國民黨立委楊瓊瓔先前與江啟臣爭取2026年台中市長選舉黨內提名時，黃國昌曾和廖了以說可以處理楊瓊瓔的問題，如果楊瓊瓔要副院長，他8席都可以給廖了以運用，「我這是當面聽廖了以親口說的！」黃光芹痛批，已經不是立委、總召的一個黨主席，有這麼大的權力，可以隨便把8席立委撥給國民黨運用嗎？「出來否認！廖了以親口跟我講的，我有求證周榆修，在場還有柯P！」黃光芹直言，黃國昌就是楊瓊瓔第二，民眾黨從宜蘭到新北，比民調的方式根本是送頭，「拖什麼時間？搞什麼藍白合？搞到最原本優勢區竹北都要跟人家比民調。」黃光芹更是大罵民眾黨，館長言論越來越親中，民眾黨還力挺，「以為我們是瞎子？」、「黃國昌要把民眾黨打包賣給國民黨，還不成，要跟著館長打包把民眾黨賣給習近平嗎？」，飆罵持續了快30分鐘，官方頻道人員緊急開啟「訂閱者模式」，讓僅有訂閱頻道20分鐘以上的網友可以發言。黃光芹最後再嗆黃國昌，踩著柯文哲現在的狀況，兵不血刃拿下民眾黨。黃國昌的個性大家也不是不知道，「獨裁、專制、凶狠，內部哪個不敢聽你的？」，但現在黃流量已經不如從前，每天來節目言不由衷，自己還要陪黃演戲，演得很累，今天就把真話講出來，這個通告她也不要了。