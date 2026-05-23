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▲有網友在社群分享，好市多APP不只有商品查詢與購物功能，還有不少線上專享優惠。（圖／臉書社團「好市多商品資訊分享」）

▲好市多聽力中心免費聽力測驗服務，也是可以先在APP線上預約。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲愛買量販週末優惠！日本烏魚清肉每片69元。（圖／愛買提供）

美式賣場好市多（Costco）直接結帳虧了！除了實體門市外，官方APP其實也藏有不少優惠，就有網友發現，過去自己以為現場採買最划算，後來才發現APP內常出現「線上專享優惠」、「線上專享包裝」等限定折扣，部分商品算下來甚至比門市更便宜，意外掀起討論，內行網友也建議「真的要邊逛邊比APP價格」。根據網友發文指出，過去一直以為到好市多現場採買最划算，也習慣直接到賣場逛貨架、找新品、看折扣，直到最近朋友推薦，才知道好市多APP有許多線上限定品項。他實際逛了一輪後發現，有些商品是線上專賣，有些則是線上與賣場販售的數量包裝不同，甚至有部分商品只有線上才有折扣，讓他感嘆：「之後去好市多要邊逛邊比對APP了。」留言引起討論，許多網友表示，自己透過社團分享才知道好市多線上購物有不少隱藏好康。不少會員分享，線上獨家商品種類其實相當多元，有網友指出：「有些大型家具要線上才有」，也有做生意的會員分享，家中營業用食材會直接在線上訂購雞肉，原因是「方便」。除了品項差異，線上線下的價格與包裝也成為討論重點。也有會員分享自己的採買流程，會在去好市多前先逛一輪APP，把想買的商品放進購物車，到現場再比對賣場價格與線上優惠。除了限定優惠或特殊包裝外，好市多APP的其他功能也在討論中被重新注意，有會員透露，之前想要做聽力測驗，店員跟我說要先APP預約，才知道原來好市多APP有那麼多功能。不少會員也建議，此外，愛買量販即起至5月26日推出連續4天的生鮮優惠，連日本進口農水產也特價，包括綿密細緻、營養價值極高的「日本北海道山藥」限時特價只要139元；而鮮美肥嫩的「日本九州烏魚」祭出69元的優惠價格，免飛日本，在家就能享用日本美食。活動期間，還有「台灣產銷履歷葉菜」任3包只要69元、平均單包23元，可選空心菜、萵苣妹、地瓜葉或油菜。