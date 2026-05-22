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已查核114家業者 北市衛生局：持續常態性、無預警稽查

醫美診所系統性偷拍事件頻傳，北市衛生局聯合稽查，確認「三民光澤診所」嚴重侵害病人隱私情形，衛生局祭出裁罰50萬並即刻勒令停業6個月處分。北市衛生局表示，三民光澤診所違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，嚴重侵害病人隱私且情節重大，除了處以最高新台幣50萬元罰鍰外，並責令該診所即日起停業6個月。北市衛生局指出，截止5月21日已查核114家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，將予以最嚴厲行政處分。衛生局提醒，民眾如因相關情事有心理困擾或情緒支持需求，可撥打衛生局心理諮詢專線0979-307-788，由專人提供傾聽陪伴及心理支持服務，視需求協助連結相關資源，陪伴民眾安心度過困難時刻。