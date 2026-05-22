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▲孫協志（左）出席節目《明星算算鍋》記者會，還力邀5566成員王仁甫（右）力挺站台。（圖／東森超視提供）

藝人孫協志接下節目《明星算算鍋》主持棒，在今（22）日與命理老師詹惟中、溫蒂、尹森、Iris出席開播記者會，還邀請5566戰友王仁甫力挺站台。其中，剛新婚1年多的孫協志，還首度曝光與愛妻夏宇童的生子計畫，他先坦言看到王仁甫與許孟哲都迎來家庭新成員後，確實有點壓力，但表示目前抱著順其自然的態度，尚未考慮人工受孕。孫協志今日出席新節目《明星算算鍋》的記者會，不免被問到與妻子夏宇童的生子計畫。他坦言在看到5566成員王仁甫與許孟哲，都先後迎來家庭新成員後，自己確實有感到一點壓力，透露夫妻倆也有討論生小孩這件事，目前是抱持著順其自然的態度，「希望不要太受到外界影響，可以照著自己的步調進行。」並表示尚未考慮人工受孕。他也感性表示女性都很辛苦，「當媽媽的過程很偉大。」一旁的好友王仁甫聽到還笑虧：「不要到時候我的小孩都生了，你還沒生，我的小孩都20歲了。」王仁甫與季芹的大女兒樂樂，目前已20歲，正在澳洲雪梨大學就讀。小兒子Yaya也已18歲，目前已申請學校，將跟隨姊姊的腳步前往澳洲讀書。除此之外，孫協志也在現場請教專家，自己與老婆夏宇童的家庭財務，究竟由誰掌管才能讓家運更旺？西方生命靈數專家溫蒂姐也對孫協志喊話：「錢包交出來吧！宇童天生就是要管你的錢！」溫蒂姐分析，夏宇童的生命靈數為強大的8號人，本身就是天生的財富磁鐵，2029年之前建議錢包就先交給老婆管吧，王仁甫也在旁邊給予經驗：「以我多年的經驗，你什麼事都聽老婆的就對了，而且協志跟宇童在一起後也改變很多。」孫協志也分享：「我以前是一個很宅的人，都一直窩在家裡不出門，但跟宇童在一起後，才經常踏出家門走走。」相較於新婚的孫協志，結婚近20年的「模範夫妻」代表王仁甫，竟自爆自己偷買重機沒有跟季芹說：「我曾經跟我老婆說有一個朋友借放一台重機在家裡，過了一年多還停在那裡，她就很困惑，結果有一天牌照稅單寄到家裡，上面大大的寫著我的名字，從這天開始我的零用錢就變成一個月只有一萬塊可以用。」為了尋求「解套」，王仁甫特地到節目請教大師，專家則建議他今年投資房產，有望帶來意外收穫。東森超視33頻道《明星算算鍋》，將從5月25日起，每週一至週五晚間10點播出。