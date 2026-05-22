大樂透第115000055期今（22）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月22日（五）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，說不定今晚億萬富翁就是你！
🟡5月22日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：12、13、16、21、28、48，特別號30。
49樂合彩：12、13、16、21、28、48。
今彩539：04、08、15、16、37。
39樂合彩：04、08、15、16、37。
3星彩：6、8、6。
4星彩：7、1、6、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法一次看！投注規則、獎金怎麼發
想中大樂透億萬頭獎嗎？玩法其實不複雜，大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，每周二、周五晚間20時截止投注，20時30分開獎，現場還會同步直播。開獎時先抽6顆一般號碼，最後再開出1顆特別號，部分獎項會依特別號決定是否中獎。
不過想真的抱走頭獎，可不是隨便買就有機會。大樂透至少要中3個基本號碼才有獎金，而頭獎則必須6顆號碼全部命中。根據台灣彩券統計，頭獎機率約只有1398萬分之一，中獎難度極高。
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49樂合彩：12、13、16、21、28、48。
今彩539：04、08、15、16、37。
39樂合彩：04、08、15、16、37。
3星彩：6、8、6。
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不過想真的抱走頭獎，可不是隨便買就有機會。大樂透至少要中3個基本號碼才有獎金，而頭獎則必須6顆號碼全部命中。根據台灣彩券統計，頭獎機率約只有1398萬分之一，中獎難度極高。