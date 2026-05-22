大樂透第115000055期今（22）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月22日（五）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，說不定今晚億萬富翁就是你！

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🟡5月22日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：12、13、16、21、28、48，特別號30
49樂合彩：12、13、16、21、28、48。

今彩539：04、08、15、16、37。
39樂合彩：04、08、15、16、37。

3星彩：6、8、6。
4星彩：7、1、6、4。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，每周二、周五晚間20時截止投注，20時30分開獎，現場還會同步直播。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，每周二、周五晚間20時截止投注，20時30分開獎，現場還會同步直播。（圖／記者林調遜攝）
大樂透玩法一次看！投注規則、獎金怎麼發

想中大樂透億萬頭獎嗎？玩法其實不複雜，大樂透採「49選6」制度，從01到49中挑出6個號碼即可下注，每周二、周五晚間20時截止投注，20時30分開獎，現場還會同步直播。開獎時先抽6顆一般號碼，最後再開出1顆特別號，部分獎項會依特別號決定是否中獎。

不過想真的抱走頭獎，可不是隨便買就有機會。大樂透至少要中3個基本號碼才有獎金，而頭獎則必須6顆號碼全部命中。根據台灣彩券統計，頭獎機率約只有1398萬分之一，中獎難度極高。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...