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全球科技業男女比例懸殊，不僅工程師男性比例大幅多過於女性，高階主管也皆為男性居多，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今（22）日表示，工程學對女性來說是一個非常棒的職業，原因在於，它不在乎你是男性還是女性，只在乎「有沒有好的想法」，就能為世界真正做出改變。蘇姿丰在「天下45周年旗艦論壇」上談到關於女性從事科技業的看法，她也回憶道，當初自己接任AMD執行長時，有很多人問她：「妳為什麼相信自己能成功？」當時公司確實面臨巨大競爭，競爭對手擁有更多的工程師、更多的資源。但她仍打從心底相信，AMD能夠成功，理由是技術這個領域，必須要能看得比趨勢更遠。她說，當時他們也非常確定高效能運算會成為關鍵，而且世界上僅極少數公司能建構高效能運算晶片和相應的能力，因此，她相信自己能做到，但必須用不同的方式來做。蘇姿丰指出，也就是不能做整個產業都在做的相同事情。所以她決定做兩個豪賭：第一是將賭注押在台積電身上，而結果證明，這是一個非常棒的賭注，直到昨天也依然是如此。第二個賭局，是當時矽技術變得非常複雜，因此需要將它拆解成許多小塊，並依賴先進封裝，即使當時先進封裝、小晶片（Chiplet）等技術和觀念都還非常前衛，但這就賭注。「最終，我想現在整個產業都在使用這種先進技術了。」此外，蘇姿丰也特別提及自己的母親，出生於台南、後移民美國白手起家的羅淑雅，她說，自己的母親是一位非常了不起的人，她和父親一起移民到美國，但她當時其實根本不曉得自己將會面臨什麼樣的挑戰。蘇姿丰提到，她當時英文說得不是很好，就辛苦將孩子們一手拉拔帶大，而在蘇姿丰大約10、12歲時，母親就決定要創業，要在美國成為一名創業家，就這樣，她的母親就在毫無任何背景、從零到有，一手打拼出營業額現達數百萬美元的公司。蘇姿丰認為，榜樣非常重要。她也勉勵所有人，如果有夢想，且願意付諸努力並擁有遠見，那幾乎可以成就任何事情。