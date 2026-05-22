中國國家主席習近平近日在北京先後接待美國總統川普、俄羅斯總統普丁，傳出最快下周訪問北韓。韓媒分析，此行將成為「朝中同盟」恢復的場合，朝中俄的務實型反美聯盟，三方合作也將進一步具體化。
韓國政府高級官員透露，習近平在五月底、六月初訪問北韓的可能性極高，若習近平此次順利成行，將是自2019年6月以來相隔7年再度訪問北韓。
韓國朝鮮日報報導，習近平訪問北韓將成為向外界確認「朝中同盟」恢復的場合，今年適逢《朝中友好合作互助條約》65週年，該條約包含「若一方遭受武力侵略並進入戰爭狀態，另一方將提供軍事及其他援助」的內容，被視為雙方關係象徵性基礎。分析認為，在美中會談上宣告「與美國平起平坐」的習近平，選擇在此時拉攏北韓。
北京外交消息人士分析，「與其向北韓施壓，中國更可能傾向透過直接接觸來重新確認其影響力。此舉旨在向美國強調中國是朝鮮半島問題的核心當事國。」
對北韓而言，習近平來訪將是擴大外交空間的契機。北韓在持續深化與俄羅斯的軍事及經濟合作後，若能進一步促成中國最高領導人訪問平壤，將能大幅提升其對抗韓國與美國的談判籌碼。外界也觀望2014年即完工卻遲未開通的「新鴨綠江大橋」是否會在近期正式通車。
分析指出，朝中俄三國的緊密靠攏，與其說是意識形態同盟的復活，不如說是為了應對美國而形成的務實反美聯盟。俄羅斯在烏克蘭戰爭長期化的情況下，極需中國的外交與經濟支持；中國則企圖利用俄羅斯與北韓來分散美國的施壓。而北韓則能善用美中競爭及烏克蘭戰爭後的國際新秩序，同時爭取中俄兩國的支援。
若習近平成功訪問北韓，東北亞局勢極有可能進入全新局面。如果說去年9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵式上，習近平、金正恩與普丁並肩同框的畫面是朝中俄緊密靠攏的象徵，那麼這次普丁訪中與習近平預計訪北韓，則顯示出三方的合作正逐步走向具體化。
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韓國朝鮮日報報導，習近平訪問北韓將成為向外界確認「朝中同盟」恢復的場合，今年適逢《朝中友好合作互助條約》65週年，該條約包含「若一方遭受武力侵略並進入戰爭狀態，另一方將提供軍事及其他援助」的內容，被視為雙方關係象徵性基礎。分析認為，在美中會談上宣告「與美國平起平坐」的習近平，選擇在此時拉攏北韓。
北京外交消息人士分析，「與其向北韓施壓，中國更可能傾向透過直接接觸來重新確認其影響力。此舉旨在向美國強調中國是朝鮮半島問題的核心當事國。」
對北韓而言，習近平來訪將是擴大外交空間的契機。北韓在持續深化與俄羅斯的軍事及經濟合作後，若能進一步促成中國最高領導人訪問平壤，將能大幅提升其對抗韓國與美國的談判籌碼。外界也觀望2014年即完工卻遲未開通的「新鴨綠江大橋」是否會在近期正式通車。
分析指出，朝中俄三國的緊密靠攏，與其說是意識形態同盟的復活，不如說是為了應對美國而形成的務實反美聯盟。俄羅斯在烏克蘭戰爭長期化的情況下，極需中國的外交與經濟支持；中國則企圖利用俄羅斯與北韓來分散美國的施壓。而北韓則能善用美中競爭及烏克蘭戰爭後的國際新秩序，同時爭取中俄兩國的支援。
若習近平成功訪問北韓，東北亞局勢極有可能進入全新局面。如果說去年9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵式上，習近平、金正恩與普丁並肩同框的畫面是朝中俄緊密靠攏的象徵，那麼這次普丁訪中與習近平預計訪北韓，則顯示出三方的合作正逐步走向具體化。