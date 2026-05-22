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▲邱家兄弟-金目鱸魚排。（圖／嘉義縣政府提供）

▲藻平衡-藻藻厚脆海苔。（圖／嘉義縣政府提供）

▲崇文冷凍-咔啦蝦。（圖／嘉義縣政府）

▲樂鱻冷凍-去刺台灣鯛魚片。（圖／嘉義縣政府提供）

由嘉義縣政府大力推動的嘉義優鮮水產，將於5月23日至24日強勢進駐在高雄車站 B1 下沉式廣場盛大登場的第11屆鐵路便當節高雄巡迴站！現場除了各款特色鐵道美食與限定便當，嘉義縣優質水產品更是產地直送，是鐵道迷與美食愛好者絕不能錯過的盛會，嘉義縣政府誠摯邀請民眾把握週末假期前往，一起來品味安心、新鮮、便利的嘉義極致海味。嘉義縣政府農業處表示，本次活動特別精選多款適合家庭日常料理、即食搭配與節慶送禮的「嘉義優鮮」人氣商品，而且還祭出限定優惠價格。不僅有生鮮主食，還含有即食料理與休閒零嘴，包括肥美虱目魚肚、鮮嫩金目鱸魚排、鮮美台灣鯛魚片、藻藻厚脆海苔、咔啦蝦、多蝦虱目魚脆餅及鮮甜的蔬果魚湯等，從產地到餐桌精選人氣水產滿足多元需求，不論是尋找日常備料的精明主婦，還是喜愛零嘴的嘴饞饕客，都能在現場一站購足。同時，縣府為讓民眾認識「嘉義優鮮水產電商平台」，平時就可以在家便利訂購，活動二日在現場也推出強檔大方送！凡於展售現場加入「嘉義優鮮水產電商平台」會員及官方 LINE，即可立即獲得精美零嘴小禮，還可以享電商平台50元優惠券。嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」不僅是品質的象徵，更代表在地農漁民長期投入與用心經營的成果。嘉義優鮮水產電商平台結合了「嘉義優鮮」品牌與線上購物，集結了20家業者嘉義優鮮認證的逾150項水產商品，讓在地優質水產品可以用最便捷且新鮮的方式直送到消費者手上。沒辦法親臨高雄活動現場的民眾也不用擔心，「嘉義優鮮水產電商平台」端午節檔期接力，5/25起推出端午主題優惠活動，端出節慶限定優惠及多款精選水產品組合，民眾線上輕鬆購免出門，只需動動手指透過平台輕鬆選購，搭配便利的宅配服務，在家即可備齊端午佳節料理食材，輕鬆享受來自嘉義最鮮美的極致海味。