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▲吳建豪、周渝民演出爆發衝突的戲碼，不但互推對方還對嗆，最後結局相當搞笑。（圖／翻攝自F☆FOREVER抖音）

F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信去年底展開《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》世界巡演，日前，吳建豪和周渝民拍攝雅加達站的宣傳短片，兩人演出爆發衝突的戲碼，不但互推對方還對嗆，最後結局是兩個大男人抱在一起彈電吉他，讓粉絲笑翻。吳建豪在抖音上傳一段影片，只見他和周渝民看似在彩排期間碰頭，雙方一相遇就不小心互撞身體，接著相互嗆聲，「你有毛病啊撞什麼撞」、「你神經病啊」、「你是怎樣」，氣氛火爆。不過下一秒，吳建豪和周渝民突然抱住對方，彈起各自背在身上的電吉他，同時清唱主演的偶像劇《流星花園》的片尾曲〈你要的愛〉，畫面相當逗趣，也讓外界見到兩人長達25年、有如親兄弟的好感情。吳建豪與周渝民從F4時期結識，儘管團體曾經因為私下交集較少引起外界揣測，但兩人實際上感情非常深厚，在巡迴演唱會期間，周渝民曾經染上嚴重腸胃炎導致幾乎一動就想吐，當時身體不適的他只能坐著唱歌，而吳建豪為了讓周渝民能順利完成表演，常在舞台上主動攙扶並撐著他。周渝民和吳建豪也在音樂上互相支持，剛出道時，兩人約定有朝一日若吳建豪出個人專輯，一定要找周渝民來唱Rap，這個約定後來在吳建豪的《C'est La “V”》專輯中實現。此外，在吳建豪發行《#MWHYB 音樂不羈》專輯時，周渝民也帶著女兒驚喜錄製影片跨刀祝福。在演唱會的談話橋段中，周渝民曾經感性告白，指出吳建豪與言承旭都是他能分享喜怒哀樂、接受彼此指責的好友，並坦言非常珍惜彼此互相依賴的深厚友誼。