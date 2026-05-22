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馬來西亞檳城民主行動黨（DAP）州議員胡智勝近期再度以「跳舞論政」方式引發關注，不過這次他不再於州議會廳內拍攝，而是走入檳城街頭與地標景點，透過短影音、舞蹈與政策數據結合的形式，嘗試拉近年輕世代與政治之間的距離。根據馬媒《東方網》報導，大馬議員胡智勝先後現身於喬治市著名「姐弟共騎」壁畫、康華麗堡護城河、舊關仔角、檳島市政廳，以及檳城輕快鐵珍珠線施工地點與檳州行動黨總部前等地，一邊跳舞、一邊介紹州政府政策與經濟數據。影片開場由其實習生提問：「我問老闆做麼他覺得檳城的更好？」隨後畫面切換至胡智勝透過舞蹈與字幕回應，並穿插多項檳州發展指標。影片提及的數據包括檳城輕快鐵計畫投資額約170億令吉、檳州2020年至2024年間累計出口總值約2079億令吉，以及同期人均國內生產總值增加約2萬259令吉。此外，影片也強調檳州在2020年至2025年間累計吸引約1838億令吉製造業外來直接投資（FDI），以及州政府在2023年至2026年間撥款約5885萬令吉支持華小、淡小等源流學校發展。胡智勝其後也透過社群媒體表示，政治與公共政策長期以來對許多年輕人而言存在距離感，而近期州議會創意短影音所引發的討論，也讓他重新思考，如何讓更多年輕人願意主動接觸政治議題。他指出，其中一支州議會創意影片在Instagram已突破10萬次觀看，超過一半觀眾年齡低於34歲；另一支介紹檳州政府政績的影片，也在一夜之間突破5萬次點閱，而主要觀眾同樣以年輕族群為主。胡智勝認為，相較過去較為嚴肅與正式的政治宣傳方式，新一波創意短片更能觸及原本較少關注公共事務的年輕群體。他表示，年輕人並非對政治毫無興趣，而是需要以他們熟悉的語言與媒介接收資訊。他說：「在這些影片出現之前，也許很多年輕人根本不知道州議會是什麼、人民代議士在做什麼，以及州議會到底討論哪些課題。」不過，這類結合娛樂與政治的新型態宣傳方式，也在馬來西亞網路社群引發兩極反應。部分支持者認為，透過短影音與流行文化包裝政策內容，有助提升政治參與感與公共討論熱度；但也有人批評，在議會與公共政策議題上加入舞蹈與娛樂元素，可能削弱政治嚴肅性。對此，胡智勝坦言，創新形式未必能獲得所有人接受，但希望外界不要直接將創新表達方式與「不專業」或「不尊重」畫上等號。他強調，政治傳播應在創新與傳統之間取得平衡，而社會真正需要思考的，不是為何年輕人政治冷感，而是如何讓政治更接近年輕世代。他最後表示，團隊未來仍將持續以更生活化、更有創意的方式推動公共議題討論，希望讓更多年輕人開始關心時事、理解政策內容，進一步參與政治與社會討論。